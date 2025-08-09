Supervisa Claudia Sheinbaum ampliación del puerto de Manzanillo

Durante su gira de trabajo por el estado de Colima, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó la obra de ampliación en el puerto de Manzanillo, uno de los más importantes de México y clave en la exportación e importación.

La jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, quien agradeció a la presencia de Sheinbaum Pardo durante el banderazo a la obra de construcción de puentes vehiculares.

Cabe destacar que el puente llamado Tepalcates, será parte de un corredor logístico y carretero que contará con una inversión de $20,000 mil millones de pesos para impulsar le comercio en este puerto estratégico.

Las otras obras que incluirá este corredor son el libramiento del arco norte y sur, la remodelación del puente El Chical y la presa Las Trancas, los cuales fueron afectados por huracanes. Todas estas se realizarán durante este 2025.

Para 2026 se iniciará la construcción de los puentes Las Tunas, Barrio V, La Flechita y el mencionado Tepalcates, el ingreso principal a Manzanillo y se modernizará la autopista Armería-Manzanillo.

ESTO CONTEMPLA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO

Esta mega obra forma parte del Plan México y cuenta con una inversión de $55,000 millones de pesos gestionados por la Marina en conjunto con aportaciones del sector privado para edificar sobre 1,800 hectáreas de terreno, donde se podrán albergar hasta 10 millones de contenedores.

Esta capacidad de almacenamiento lo convertiría nuevamente en el más importante de Latinoamérica y uno de los 20 principales del mundo, pues recibe material de más de 140 países que invierten en el sector automotriz, agrícola y el acerero.





