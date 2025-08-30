Cerrar X
Nacional

Vigilan dos posibles formaciones de ciclones en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional informó que actualmente se registran dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que actualmente se registran dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días.

La primera se encuentra al suroeste de la península de Baja California, a 1,440 kilómetros de Cabo San Lucas, y se desplaza hacia el oeste a 16 km/h. Según el pronóstico, en las próximas 48 horas tiene 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical y 80% en siete días, por lo que podría evolucionar a un ciclón durante los primeros días de la semana.

La segunda zona de baja presión se localiza a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, asociada con la onda tropical número 28. Presenta 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las siguientes 48 horas y 80% en siete días.

Onda tropical 28 impactará en el sureste del país

Entre el sábado 30 de agosto y el lunes 1 de septiembre, la onda tropical número 28 recorrerá el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que mantiene la probabilidad de lluvias intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Qué es un ciclón tropical

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) define a los ciclones tropicales como masas de aire cálido y húmedo con vientos fuertes que giran en espiral alrededor de un centro. Su intensidad se mide según la velocidad del Viento Máximo Sostenido (VMS):

  • Depresión tropical: vientos menores a 63 km/h
  • Tormenta tropical: vientos entre 63 y 118 km/h
  • Huracán: vientos mayores a 118 km/h

Todas estas categorías corresponden a ciclones tropicales, diferenciadas únicamente por la velocidad de sus vientos.

Cómo se detectan

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica que los ciclones tropicales se monitorean mediante satélites que envían imágenes en tiempo real a los centros de vigilancia. Con base en estos datos, el Servicio Meteorológico Nacional realiza los pronósticos y alertas necesarias.


