Abre Monterrey cuarta casa club para adultos mayores

El municipio de Monterrey inauguró la casa club para las personas adultas mayores Provileón, el cuarto espacio de este tipo en la ciudad y el primero en la zona norte.

Este nuevo centro tiene capacidad para atender a 400 personas a la semana, brindándoles atención, acompañamiento y actividades integrales a este sector de la población.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, encabezaron la inauguración con el corte de listón y un recorrido por las nuevas instalaciones, que incluyen área médica, comedor, cocina, sala lúdica, espacios de música, manualidades, juegos y ejercicio.

“El día de hoy me da mucho gusto entregar este centro, un centro donde ustedes estarán mejor, donde ustedes podrán convivir, como decía ahorita Gaby, podrán tener incluso alimento, y podrán tener mejores espacios de salud”, comentó De la Garza.

Tras una encuesta a los vecinos, el nuevo centro se equipó con áreas de salud, comedor, cocina, sala lúdica, espacios para manualidades, música, juegos y ejercicio, además de que ofrecerá alimentos supervisados por un nutriólogo.

La apertura de este nuevo espacio incrementará la capacidad a 2,400 personas, quienes podrán disfrutar de actividades recreativas, culturales y cognitivas.

Como parte del compromiso con este sector, el municipio de Monterrey está rehabilitando 31 espacios del DIF, incluyendo las otras tres casas club para adultos mayores.

Adicionalmente, se recordó la existencia de programas como la línea de atención 24/7 “Habla por Ellos” para denuncias de maltrato, y “Oficialmente Regios”, que apoya con el registro de identidad.

Al evento también asistieron el secretario de Administración, Marcelo Segovia; el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda; la directora del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; el Jefe de Gabinete, Fernando Margain, y los diputados locales, Fernando Aguirre, Betty Garza y Lorena de la Garza.

