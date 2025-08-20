Cerrar X
Nuevo León

Afirma Miguel Flores que obras para el Mundial serán un legado

Flores compartió que el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, no solo es para recibir el Mundial 2026, sino para que Nuevo León se quede con un legado

  • 20
  • Agosto
    2025

En muchos países, cuando llega un evento como el Mundial o los Juegos Olímpicos, la ciudad cambia para siempre. Y eso mismo es lo que se busca lograr en Nuevo León de acuerdo con Miguel Flores, Secretario General de Gobierno.

Flores compartió que el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, presentado por el gobernador Samuel García, no solo es para recibir el Mundial 2026, sino para que Nuevo León se quede con un legado que dure muchos años.

“Queremos abrirle los brazos al mundo y mostrar que estamos listos para ser la mejor sede. Estas obras no son solo para que nos vean bien afuera, son para que la gente de aquí viva mejor: con más transporte, espacios renovados y una ciudad integral para las próximas generaciones”, aseguró el secretario.

“Estamos trabajando en lo que más importa: movernos mejor, tener parques y plazas más bonitos, un Metro moderno con nuevas líneas y miles de camiones que faciliten la vida de todos. Queremos que la experiencia del Mundial se viva en las calles, en los parques, en la cultura, no nada más en los estadios”, añadió.

El funcionario estatal también invitó a empresarios, universidades, iglesias, asociaciones civiles y a todos los niveles de gobierno a sumarse.

“Si trabajamos en equipo, no solo vamos a tener un gran Mundial y vamos a hacer de Nuevo León la mejor sede, sino también el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, enfatizó.


