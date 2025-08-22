Alena prepara denuncia contra Doctors Hospital ante la Profeco

Luego de sufrir diversas anomalías durante su estadía internada en el Doctors Hospital, Alena Kharissova anunció que interpondrá denuncias a tres instancias reguladoras para buscar una auditoría al hospital.

Esto lo haría ante Profeco, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) y hasta la Cofepris.

La mujer dijo que a raíz de las denuncias recibió amenazas de que sería acusada por difamación, por parte de personas desconocidas, en probable alusión a este caso.

Incluso, el Doctors Hospital habría intentado “comprar su silencio”, a lo cual ella no accedió.

El predicamento de Alena inició cuando ingresó al Doctors Hospital el pasado miércoles 13 de agosto por un malestar estomacal que le derivó en una hemorragia interna.

Tras aplicarle medicamento, el sábado pasado, a las 10:00 de la mañana, la dieron de alta, pero salió 36 horas después, hasta el domingo a las 6:00 de la tarde, porque supuestamente no había personal que procesara la salida por ser fin de semana.

En la lista de medicamentos utilizados venía que habían usado 24 unidades de Pepto Bismol para la acidez, por lo cual le cobraban $6,600 pesos.

Y es que Kharissova sufrió una reacción alérgica a alimentos que le proporcionaron en el nosocomio y no se le suministró un medicamento hasta asegurar la forma de pago, siendo un antihistamínico con un costo de $60 pesos.

En entrevista con El Horizonte, la joven regiomontana reveló que el pasado martes 19 de agosto, tres días después de dejar el hospital, se comunicaron del Doctors Hospital con ella con el objetivo de ofrecerle una compensación económica, tras la presión mediática, la cual rechazó.

Asimismo, aseguró que analiza junto con su abogada una estrategia legal con la Profeco, Cofepris y Conamed (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) con la intención de lograr una auditoría en el hospital para que mejoren sus procesos.

“Me ofrecieron una compensación económica, me dejaron su email y, bueno, yo al email, pues no les envié la cuenta que ellos me están pidiendo, porque realmente no se trata de dinero, nunca se trata de dinero".

“Al final lo que yo quiero es que esto se audite, se audite con las instancias necesarias para que, pues para que sea transparente en los procesos, para que se regularicen la cuestión de precios, para que la salud y la vida del paciente sea primordial y no sea que no se juegue con la vida, no por $60 pesos”, remarcó.

