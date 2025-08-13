Cerrar X
Nuevo León

Alista Fiscalía cateo en clínica donde murió joven

El establecimiento, ubicado en la colonia Obispado, en Monterrey, permanece bajo custodia de agentes ministeriales y la Policía municipal

Para determinar si contaba con los permisos de operación, y si el personal que practicaba las cirugías estaba certificado, la Fiscalía alista un cateo en la clínica donde una joven murió mientras le hacían una liposucción.

El establecimiento, ubicado en la colonia Obispado, en Monterrey, permanece bajo custodia de agentes ministeriales y la Policía municipal.

“Se está asegurando el inmueble, y se están realizando las diligencias primarias para la integración debida de la carpeta.

“Se pretende hacer un cateo en el que se obtengan datos de prueba que favorezcan al esclarecimiento de los hechos”, dijo el fiscal Javier Flores.

Investigan a médico

Una fuente reveló a El Horizonte que el médico responsable del procedimiento estético, -y quien se identificó como Sergio-, es ahora objeto de una investigación por parte de la Fiscalía.

Cuestionado tras acudir a la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, Flores informó que no hay personas en calidad de detenidas.

En ese sentido, dijo desconocer aún la cantidad de empleados que practicaron el procedimiento a la joven.

“Todavía no tenemos el número exacto de quienes fueron los que participaron”, detalló, “parte del cateo es identificar todo eso”.

Fue aproximadamente a las 10:00 de la noche del martes cuando Jaqueline Yamilet Flores, de 25 años, murió tras la cirugía estética.

Mientras le practicaban el procedimiento, la salud de la joven originaria de Saltillo comenzó a deteriorarse.

Aunque fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Universitario para su atención, perdió la vida apenas ingresó al nosocomio.

El inmueble donde se realizó la liposucción, identificado como Edificio Médico de Especialistas, amaneció este miércoles con acordonamiento policial.

Durante la mañana decenas de pacientes arribaron al tener citas pactadas con anterioridad, sin embargo, su ingreso fue rechazado por las autoridades desplegadas.


