Cerrar X
Amanece_Mercado_Juarez_sin_energia_electrica_tras_incendio_759c017acc
Nuevo León

Amanece Mercado Juárez sin energía eléctrica tras incendio

Comerciantes y personal administrativo ingresaron al inmueble apoyados por lámparas y el flash de sus celulares; algunos establecimientos optaron por no operar

  • 21
  • Agosto
    2025

Tras el incendio en dos locales la noche del miércoles, el Mercado Juárez amaneció sin energía eléctrica.

Comerciantes y personal administrativo ingresaron a oscuras al tradicional inmueble, apoyados por lámparas y el flash de sus celulares.

El apagón provocó que algunos establecimientos optaran por no operar debido a las complicaciones.

“Así se nos va a echar a perder toda la comida, y no podemos darla; vamos a esperar a ver qué nos resuelven”, compartió la encargada de una coctelería.

Amanece Mercado Juárez sin energía eléctrica tras incendio

Y aunque algunas zonas sí contaban con energía, la administración del mercado indicó no conectarla hasta que los riesgos fueran descartados.

Las llamas, que iniciaron a las 23:00 horas del miércoles, comenzaron presuntamente por un cortocircuito y por las condiciones de la instalación eléctrica.

Al recorrer los dos locales quemados, comerciantes se percataron de que las llamas dejaron daños en las tuberías de agua y el cableado que corre sobre el techo a lo largo de los pasillos.

“Sí tienen que venir a revisar eso, porque está goteando mucho ese tubo de ahí arriba, y también quedó mal el cablerío”, comentó un locatario.

Los negocios consumidos por el fuego, una hierbería y un establecimiento de lectura de cartas, estaban ubicados en la planta baja frente a la entrada de Ruperto Martínez y Guerrero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

baedbd5b_1406_4420_964f_c8372bab4406_c8e119426c
Reconocen trayectorias y actos heroicos de Bomberos NL
b5525ae6_a499_4d25_839d_a3b885fc5f75_a62980165f
Festeja Ramos Arizpe a los bomberos en su día con reconocimientos
red_electrica_inversion_90efcf2892
Invertirá CFE $163 mil millones en modernizar red eléctrica
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_cdbfe9f979
Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados
nacional_el_chispa_d0aaa32791
Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024
a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×