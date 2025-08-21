Amanece Mercado Juárez sin energía eléctrica tras incendio
Comerciantes y personal administrativo ingresaron al inmueble apoyados por lámparas y el flash de sus celulares; algunos establecimientos optaron por no operar
Tras el incendio en dos locales la noche del miércoles, el Mercado Juárez amaneció sin energía eléctrica.
Comerciantes y personal administrativo ingresaron a oscuras al tradicional inmueble, apoyados por lámparas y el flash de sus celulares.
El apagón provocó que algunos establecimientos optaran por no operar debido a las complicaciones.
“Así se nos va a echar a perder toda la comida, y no podemos darla; vamos a esperar a ver qué nos resuelven”, compartió la encargada de una coctelería.
Y aunque algunas zonas sí contaban con energía, la administración del mercado indicó no conectarla hasta que los riesgos fueran descartados.
Las llamas, que iniciaron a las 23:00 horas del miércoles, comenzaron presuntamente por un cortocircuito y por las condiciones de la instalación eléctrica.
Al recorrer los dos locales quemados, comerciantes se percataron de que las llamas dejaron daños en las tuberías de agua y el cableado que corre sobre el techo a lo largo de los pasillos.
“Sí tienen que venir a revisar eso, porque está goteando mucho ese tubo de ahí arriba, y también quedó mal el cablerío”, comentó un locatario.
Los negocios consumidos por el fuego, una hierbería y un establecimiento de lectura de cartas, estaban ubicados en la planta baja frente a la entrada de Ruperto Martínez y Guerrero.
