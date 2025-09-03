Cerrar X
Nuevo León

Analizan zonas para abrir más contra flujos en Monterrey

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza aseguró que se están analizando zonas nuevas para abrir más contra flujos en avenidas con alta carga vehicular

  03
  Septiembre
    2025

Ante el tráfico que se intensificó en la ciudad por el regreso a clases, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza aseguró que se están analizando zonas nuevas para abrir más contra flujos en avenidas con alta carga vehicular.

Estos estudios se están haciendo todos los días en diferentes puntos, ya que los contra flujos que se han hecho en avenidas como Morones Prieto en los meses pasados, ayudaron a aliviar el trafico y cortar tiempos de traslados.

“Se sigue siempre analizando todas las áreas de conflictos, sobre todo a las horas de mayor tráfico para establecer los contra flujos que sean necesarios, tal es el caso de contra flujos que de repente surgen emergentes por necesidades específicas, como es el caso del contra flujo de Morones Prieto, cuando se cerró los carriles Express de Constitución y el área de ingeniería junto con Tránsito están constantemente analizando las áreas en donde pudiera haber la necesidad de un contra flujo y donde pudiera operar”, dijo el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Así mismo, indicó que estos contra flujos no se pueden hacer solamente por que sí, ya que se necesitan protocolos de señalización y de seguridad para que funcionen correctamente.

“Obviamente requiere análisis técnico, ingeniería y no podemos hacerlo nada más así espontáneamente, y los que quedan de forma definitiva, que ya le llaman carriles de contra flujo y reversibles obtienen la señalización correspondiente para darle mayor seguridad.

“La instrucción es que se están analizando constantemente el movimiento del tema vehicular, para que el momento en que sea necesarios, poderlas aplicar en el momento que dejen de ser necesarias poderlos revertir, para tampoco afectar la vialidad en otros sentidos”, agregó De la Garza.

Estas declaraciones las hace el Alcalde de Monterrey, luego de que el secretario de Movilidad del Estado, Hernán Villarreal, planteó a la mesa metropolitana dejar los contra flujos en zonas de alta ocupación.


