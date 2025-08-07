Cerrar X
Anuncian_Parque_Lineal_y_Para_Buses_abajo_de_Lineas_del_Metro_1cc24e4fd4
Nuevo León

Anuncian Parque Lineal y Para Buses abajo de Líneas del Metro

El Gobierno del Estado anunció la creación de un Parque Lineal abajo de las nuevas líneas del metro; una se encuentra a un costado del Río Santa Catarina

  • 07
  • Agosto
    2025

Con mira al mundial, el Gobierno del Estado anunció la creación de un Parque Lineal abajo de las nuevas líneas del metro, de las cuales una se encuentra a un costado del Río Santa Catarina.

Durante el Nuevo León Informa, el gobernador Samuel García, indicó que para disminuir el uso del vehículo y para todos aquellos que quieran caminar por la ciudad y usar el transporte público de manera accesible, se construirán estos parques lineales, los cuales también conectarán con nuevos puentes peatonales para cruzar el Río Santa Catarina en ciertos puntos.

“Vienen muchos parques lineales en avenidas principales, pero el que me entusiasma mucho es el parque lineales que va debajo de las Líneas 4 y 6, entonces vas terminando el metro, vas conectando lo electrico y abajo vas poniendo césped, bancas y arboles.

“Será un parque lineal desde Gonzalitos hasta el Río Santa Catarina”, dijo el Gobernador.

Aunque no se especificó si el parque lineal iría sobre o a un costado, la mayor parte de la Línea 4 del metro se está construyendo a un costado del Río Santa Catarina, el cual se caracteriza por crecer su corriente cada que llueve en la entidad.

Agregó que para conectar a aquellos peatones que quieran cruzar de la avenida Morones Prieto a la Avenida Constitución, construirán dos nuevos puentes, uno a la altura del nurvo edificio de Fuerza Civil, para conectar este edificio con el hospital Issste y el segundo será a la altura de la interconexión que se está haciendo con San Pedro y Monterrey en la Diana Cazadora.

Así mismo, para evitar que las personas hagan largas filas bajo el sol luego de bajar del metro o para transbordar a otro camión se harán 500 para buses.

El gobernador puntualizó que de comprarán y arrendarán predios en diferentes partes de la Zona Metropolitana, para evitar que se aglomeren las personas de manera desordenada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
Operativo_Muralla_cerro_julio_con_244_detenidos_Fuerza_Civil_828c7b8899
Operativo Muralla cerró julio con 244 detenidos: Fuerza Civil
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
publicidad

Últimas Noticias

trump_putin_5397d4a2df
Revela Donald Trump fecha para su reunión con Putin
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Construirán viaducto para traslado de mercancía entre NL y Texas
EH_UNA_FOTO_f0eab72fa1
Impulsa México sector artesanal con la revitalización del Fonart
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×