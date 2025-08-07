Anuncian Parque Lineal y Para Buses abajo de Líneas del Metro

Con mira al mundial, el Gobierno del Estado anunció la creación de un Parque Lineal abajo de las nuevas líneas del metro, de las cuales una se encuentra a un costado del Río Santa Catarina.

Durante el Nuevo León Informa, el gobernador Samuel García, indicó que para disminuir el uso del vehículo y para todos aquellos que quieran caminar por la ciudad y usar el transporte público de manera accesible, se construirán estos parques lineales, los cuales también conectarán con nuevos puentes peatonales para cruzar el Río Santa Catarina en ciertos puntos.

“Vienen muchos parques lineales en avenidas principales, pero el que me entusiasma mucho es el parque lineales que va debajo de las Líneas 4 y 6, entonces vas terminando el metro, vas conectando lo electrico y abajo vas poniendo césped, bancas y arboles. “Será un parque lineal desde Gonzalitos hasta el Río Santa Catarina”, dijo el Gobernador.

Aunque no se especificó si el parque lineal iría sobre o a un costado, la mayor parte de la Línea 4 del metro se está construyendo a un costado del Río Santa Catarina, el cual se caracteriza por crecer su corriente cada que llueve en la entidad.

Agregó que para conectar a aquellos peatones que quieran cruzar de la avenida Morones Prieto a la Avenida Constitución, construirán dos nuevos puentes, uno a la altura del nurvo edificio de Fuerza Civil, para conectar este edificio con el hospital Issste y el segundo será a la altura de la interconexión que se está haciendo con San Pedro y Monterrey en la Diana Cazadora.

Así mismo, para evitar que las personas hagan largas filas bajo el sol luego de bajar del metro o para transbordar a otro camión se harán 500 para buses.

El gobernador puntualizó que de comprarán y arrendarán predios en diferentes partes de la Zona Metropolitana, para evitar que se aglomeren las personas de manera desordenada.

