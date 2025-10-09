Cerrar X
Nuevo León

Aprueban cambiar nombre de calzada a 'Mauricio Fernández Garza'

La propuesta presentada por el ahora alcalde de San Pedro fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública tras ser aprobada por unanimidad

  • 09
  • Octubre
    2025

La Calzada San Pedro pasará a llamarse Calzada Mauricio Fernández Garza, en honor al cuatro veces alcalde del municipio de San Pedro, Mauricio Fernández, quien falleció el pasado 23 de septiembre.

El cambio fue aprobado de manera conjunta por los gobiernos de San Pedro Garza García y Monterrey, ya que la vialidad atraviesa ambos municipios, aunque en su mayoría pertenece a territorio sampetrino.

La sesión de Cabildo se llevó a cabo en el Centro Cultural Plaza Fátima, en San Pedro, encabezada por los alcaldes Mauricio Farah y Adrián de la Garza, además del gobernador Samuel García Sepúlveda y la familia Fernández Garza. 

La propuesta fue presentada por el alcalde Farah y aprobada por unanimidad, luego de ser turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Justicia Cívica y Nomenclatura.

Los municipios informaron que ya iniciaron los procesos administrativos y de señalización para formalizar el cambio de nombre de la vialidad.


