Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_18_at_12_33_16_AM_1_ae0fcd12d6
Nuevo León

Arranca División Ambiental con 15 suspensiones

Afirma dependencia que operativos continuarán en parques industriales, ríos, y zonas urbanas, con cero tolerancia a quienes incumplan la ley

  • 18
  • Agosto
    2025

En busca de ser un ejemplo nacional en la defensa de los recursos naturales, el gobierno estatal creó la División Ambiental, que en sus primeros días de operación decomisó basura, clausuró empresas contaminantes, rescató fauna y frenó tiraderos ilegales.

Con un bloque de 10 dependencias estatales en operación, logró recolectar más de 6,000 kilos de basura, clausurar a una empresa por contaminar el drenaje, asegurar vehículos contaminantes, rescatar 25 animales y detectar cinco tiraderos clandestinos.

Además, se han impuesto más de 15 suspensiones, 18 medidas urgentes y seis querellas por delitos ambientales.

“Estamos trabajando de manera coordinada las 10 dependencias todos los días. Deseamos pedirle a la ciudadanía que reporte al 070 cualquier delito ambiental y que también use las redes sociales”, indicó Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 12.33.16 AM (1).jpeg

El gobernador Samuel García presentó el pasado 3 de agosto la nueva División Ambiental, cuyo objetivo es proteger los ecosistemas del estado.

Uno de los recientes operativos de la división se llevó a cabo en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe, donde una empresa de reciclaje fue suspendida.

Elementos de la nueva División Ambiental, acompañados por una inspectora y bajo resguardo de Fuerza Civil, llegaron con una misión clara: verificar si la operación de dicha empresa cumplía la ley.

“La suspensión se debió por varios motivos. Una de las principales es por no contar con los registros y autorizaciones emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, como el resolutivo de impacto ambiental, la licencia de funcionamiento y autorizaciones en materia de residuos. Además, no hacen un buen manejo ni disposición del PET”, explicó Estefanía Villanueva, inspectora que encabezó la diligencia.

Se informó que el procedimiento administrativo ya fue abierto y la empresa deberá regularizarse, limpiar el sitio y asegurar la correcta disposición de sus desechos.

“Fuerza Civil nos acompaña por si nos encontramos con un delito en flagrancia y llevar a cabo la detención correspondiente”, detalló la inspectora.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 12.33.16 AM.jpeg

La División Ambiental está integrada por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Fuerza Civil, Simeprode, Instituto de Movilidad, Protección Civil, Parques y Vida Silvestre, Fideurb, Agua y Drenaje, Agencia de Calidad del Aire y Agencia Estatal de Energía Renovable.

Esta estructura busca reforzar la vigilancia ambiental en todo el estado.

“La colaboración de diferentes dependencias y sus conocimientos nos dan más fundamentos para llegar con todo el peso de la ley”, afirmó Villanueva.

Los operativos continuarán en parques industriales, ríos, suelos y zonas urbanas, con la meta de reducir la contaminación en el área metropolitana y en todo el estado.

“Que se regularicen en caso de necesitarlo y, si no, que no empiecen a operar antes de tener un resolutivo”, agregó.

Las autoridades hicieron la recomendación a las empresas de estar en regla porque se tendrá cero tolerancia a quienes atenten contra el medio ambiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

E_Recolecta_Division_Ambiental_192_mil_kilos_de_residuos_en_NL_ae108e828c
Recolecta División Ambiental 192 mil kilos de residuos en NL
Gyboj_YJWQAA_4rq2_e4d3f41327
México, Guatemala y Belice crean corredor de la Gran Selva Maya
Clausura_Division_Ambiental_drenaje_a_cartonera_de_San_Nicolas_6c8694f943
Clausura División Ambiental drenaje a cartonera de San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

Destina_gobierno_68_millones_de_pesos_en_semaforos_nuevos_b03bea6a0c
Destina gobierno $68 millones de pesos en semáforos nuevos
Toma_posesion_nuevo_mando_de_Septima_Zona_d9557ff9e8
Toma posesión nuevo mando de Séptima Zona Militar
Inicia_racha_de_lluvias_en_Nuevo_Leon_refrescara_el_ambiente_955bf65759
Inicia racha de lluvias en Nuevo León; refrescará el ambiente
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×