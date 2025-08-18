Arranca División Ambiental con 15 suspensiones

En busca de ser un ejemplo nacional en la defensa de los recursos naturales, el gobierno estatal creó la División Ambiental, que en sus primeros días de operación decomisó basura, clausuró empresas contaminantes, rescató fauna y frenó tiraderos ilegales.

Con un bloque de 10 dependencias estatales en operación, logró recolectar más de 6,000 kilos de basura, clausurar a una empresa por contaminar el drenaje, asegurar vehículos contaminantes, rescatar 25 animales y detectar cinco tiraderos clandestinos.

Además, se han impuesto más de 15 suspensiones, 18 medidas urgentes y seis querellas por delitos ambientales.

“Estamos trabajando de manera coordinada las 10 dependencias todos los días. Deseamos pedirle a la ciudadanía que reporte al 070 cualquier delito ambiental y que también use las redes sociales”, indicó Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.

El gobernador Samuel García presentó el pasado 3 de agosto la nueva División Ambiental, cuyo objetivo es proteger los ecosistemas del estado.

Uno de los recientes operativos de la división se llevó a cabo en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe, donde una empresa de reciclaje fue suspendida.

Elementos de la nueva División Ambiental, acompañados por una inspectora y bajo resguardo de Fuerza Civil, llegaron con una misión clara: verificar si la operación de dicha empresa cumplía la ley.

“La suspensión se debió por varios motivos. Una de las principales es por no contar con los registros y autorizaciones emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, como el resolutivo de impacto ambiental, la licencia de funcionamiento y autorizaciones en materia de residuos. Además, no hacen un buen manejo ni disposición del PET”, explicó Estefanía Villanueva, inspectora que encabezó la diligencia.

Se informó que el procedimiento administrativo ya fue abierto y la empresa deberá regularizarse, limpiar el sitio y asegurar la correcta disposición de sus desechos.

“Fuerza Civil nos acompaña por si nos encontramos con un delito en flagrancia y llevar a cabo la detención correspondiente”, detalló la inspectora.

La División Ambiental está integrada por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Fuerza Civil, Simeprode, Instituto de Movilidad, Protección Civil, Parques y Vida Silvestre, Fideurb, Agua y Drenaje, Agencia de Calidad del Aire y Agencia Estatal de Energía Renovable.

Esta estructura busca reforzar la vigilancia ambiental en todo el estado.

“La colaboración de diferentes dependencias y sus conocimientos nos dan más fundamentos para llegar con todo el peso de la ley”, afirmó Villanueva.

Los operativos continuarán en parques industriales, ríos, suelos y zonas urbanas, con la meta de reducir la contaminación en el área metropolitana y en todo el estado.

“Que se regularicen en caso de necesitarlo y, si no, que no empiecen a operar antes de tener un resolutivo”, agregó.

Las autoridades hicieron la recomendación a las empresas de estar en regla porque se tendrá cero tolerancia a quienes atenten contra el medio ambiente.

