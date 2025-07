Auge de torres en NL expone la falta de técnicos para elevadores

En la urbe regia, el crecimiento del número de edificios, algunos de ellos rascacielos, está “imparable”, pero lo que nada más no se eleva es la capacidad técnica de dar mantenimiento a los elevadores, que son pieza clave de la calidad de vida en los desarrollos verticales.

Y es que ha quedado rebasada la capacidad de las empresas que dan servicio de mantenimiento de los elevadores, pues el personal técnico de dichas firmas no ha crecido al ritmo de los nuevos edificios.

Datos de esta industria arrojan que, en la actualidad, las empresas de elevadores tienen solo un técnico para darle mantenimiento a 70 elevadores al mes, cuando deberían ser por lo menos dos técnicos para esa cantidad de elevadores, ya que el estándar correcto es un técnico por cada 30 elevadores, para cuando menos una visita mensual a cada uno.

Por ende, se estima que la disponibilidad de técnicos que le dan mantenimiento a los elevadores está rebasada en más de 100% y que la problemática va en aumento.

Esto deriva, según habitantes de condominios, en que por lo menos uno de los dos o tres elevadores que suelen tener los edificios siempre esté descompuesto o en reparación.

Expertos afirman que las empresas que prestan este servicio, las cuales de por sí son pocas, no le dan la suficiente importancia a Nuevo León, pues la consideran una “subzona” de la Ciudad de México, al grado que ni siquiera tienen oficinas corporativas, solo centros de servicio.

Las empresas que dan este servicio en la urbe regia son 10: Elevadores Atlas de México, Otis, Mitsubishi Electric, Kone, Elevex, Schindler, Hyundai Elevator Co, Veolus, L§M y Mimen Elevadores México, las cuales están afiliadas a la Asociación Mexicana de Elevadores y Escaleras Eléctricas 3 (AME3).

Estas empresas sí cumplen con las certificaciones de la Secretaría de Economía federal, que son la NOM-053-SCFI-2000, que regula los requisitos de seguridad y los procedimientos de prueba que deben cumplir los elevadores eléctricos de tracción nuevos, tanto de pasajeros como de carga, y la NOM-207-SCFI-2018, que define los lineamientos técnicos y legales que deben cumplir las labores de mantenimiento en elevadores, escaleras, rampas y aceras electromecánicas en México.

Su aplicación es clave para asegurar un funcionamiento adecuado y seguro de estos sistemas de transporte vertical.

Sin embargo, según fuentes del mismo sector, la mayoría están rebasadas en capacidad e incluso algunas ni siquiera tienen planes de expandir su personal porque sus corporativos ubicados en otros países no le dan la suficiente importancia a México como país y menos a Nuevo León.

“Realmente las empresas transnacionales, pues, trabajan de otra manera. Ellos dicen: ‘El mercado mexicano, ahorita pónmelo en standby y listo’, entonces, no contratan más y ya está y eso está pasando".

“Ahí es donde no hay un control sobre eso, pero eso es que tanto Kone como Otis como Schindler, las empresas grandes, no tienen la capacidad en toda la zona metropolitana de Monterrey para dar un buen servicio, porque se están enfrentando al crecimiento, porque Monterrey sigue siendo una subzona en México; estas empresas no tienen la capacidad”, dijo la fuente.

En entrevista para El Horizonte, Roberto Abril, quien es el CEO de la empresa Elevex México y quien es parte del consejo directivo de la AME3, reconoció que en el caso de Monterrey hay un problema grave porque la demanda está rebasando a las empresas certificadas y le está abriendo paso a la informalidad en la industria, lo cual resulta peligroso para los usuarios de los elevadores.

Señaló que los números que manejan fuentes de la industria, de que se están atendiendo hasta 70 elevadores por técnico al mes, resultan preocupantes.

“Si están atendiendo entre 60 y 70, pues está preocupante. El tema es que Monterrey no está para eso, no está porque, mira, si tú ahorita tienes elevadores en una torre nueva, esa torre nueva tiene ahorita movimientos diferentes a una torre que ya tiene 10 años porque, imagínate, hay todavía construcción, hay gente haciendo cambio de mobiliario y eso hace que los elevadores, pues, tengan… que puedan tener algunas fallas o que se detengan al usuario".

“Entonces, hay más llamadas para eso que no son de emergencia y es ahí donde no alcanzan los técnicos”, dijo el empresario.

Abril señaló que las presiones del mercado creciente de torres iniciaron hace 10 años e irán en aumento.

“En Monterrey ya tiene mínimo 10 años; cada día está mejor para nosotros, pero cada día está peor para el cliente, porque en una cuadra te puedes acabar 60 elevadores ahorita, ¿eh? Entonces, pues, pues no hay manera".

“Nosotros, por darte un ejemplo, bueno, no nosotros, cualquier empresa de elevadores, si tú tienes un grupo de 30 elevadores, pues ya te dejamos a un técnico dedicado para tu torre, para tu grupo de torres”, indicó.

Y los condominios batallas

Y mientras las empresas están rebasadas, quienes la llevan y se ponen en peligro son los usuarios.

En las torres La Proeza, que están en Avenida de la Juventud y Jorge Treviño, en San Nicolás, los habitantes afirman que “casi siempre” está descompuesto uno de los dos elevadores.

Lo mismo pasa con habitantes de una de las torres de Nuevo Sur, donde se tienen que utilizar los elevadores de carga porque los de pasajeros suelen estar descompuestos.

