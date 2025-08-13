Cerrar X
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Nuevo León

Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil

Con un avance del 90% en el edificio táctico y 14 pisos levantados en el principal, el nuevo cuartel albergará mesas de seguridad rumbo al Mundial FIFA

  • 13
  • Agosto
    2025

A un año y cinco meses de iniciar construcción, el nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, ubicado sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Loma Larga, registra un avance significativo.

El edificio táctico presenta un 90% de progreso, mientras que en el edificio principal ya se han levantado 14 de los 20 pisos proyectados.

Durante un recorrido por las instalaciones, el gobernador Samuel García informó que se prevé que la obra concluya en 2026 y destacó que el inmueble será sede de las mesas de seguridad rumbo al Mundial de la FIFA.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 8.28.19 AM (1).jpeg

“Tiene que estar listo para el año que entra porque aquí van a hacer las mesas de seguridad rumbo a FIFA. Aquí va a estar además el C5, el nuevo C5, el nuevo SINTRAM, la Nueva División Ambiental y casi mil elementos de la policía, el área administrativa, táctica y de estrategia”, dijo García Sepúlveda.

Específicamente, el edificio táctico contará con un estacionamiento para 365 vehículos, comedor con capacidad para 300 personas, stand de tiro, polvorín y área de estacionamiento para unidades blindadas.

Por su parte, el edificio principal albergará distintas dependencias de seguridad y gobierno, entre ellas el nuevo C5, el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano, la nueva División Ambiental, así como las áreas operativas, administrativas y estratégicas para mil policías de la corporación.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 8.28.19 AM.jpeg

“La Nueva Fuerza Civil se lo tiene bien merecido. Ayer la presidenta confirmó lo dicho, que en Nuevo León es en donde más se han reducido homicidios y delitos de los últimos 10 años”, agregó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
'Welcome to the World Cup': capacitan a policías para el Mundial
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
830bb494_182f_4031_ba24_257b5a2ae185_e29476b2f7
Arranca Monterrey rehabilitación de 31 centros DIF
publicidad

Últimas Noticias

8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
ec22d24e_9491_42cd_bc46_a93fc9cc8cce_b88dec09bf
Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026
450559a5_67fe_44fd_bfc5_6e86b11caf4a_7ead9ce956
Advierte AyD por agua color turbio en la urbe regia
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×