Buscan a estudiante desaparecida tras salir de la Preparatoria 23

Una intensa movilización de familiares y allegados se mantiene para dar con el paradero de Sara Eugenia Flores Oñate de 16 años de edad, una joven estudiante que fue reportada como desaparecida la mañana de este martes después de salir de la Preparatoria 23.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la última vez que fue vista fue alrededor de las 10:00 horas, cuando abandonó las instalaciones del plantel. Desde entonces, no se ha tenido contacto con ella, lo que ha generado preocupación entre sus seres queridos.

La joven vestía un polo negro con el logotipo de la Preparatoria 23, pantalón negro y tenis blancos. Además, cargaba una mochila color amarillo mostaza que se distingue por portar un llavero en forma de cereza y una abeja.

Familiares solicitaron a la comunidad colaborar en la búsqueda y compartir cualquier información que pueda ayudar a localizarla. Como vía de contacto, proporcionaron el número telefónico 81-1326-5759.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su desaparición. Autoridades estatales ya fueron notificadas del caso para iniciar las investigaciones correspondientes.





