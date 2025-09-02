Capturan a presuntos cinco homicidas en cateo

Durante un fuerte despliegue, agentes del grupo de homicidios de la Policía Ministerial capturaron a cinco sospechosos del crimen de una joven en García.

Apoyados por elementos de Fuerza Civil y el Ejército, los detectives llegaron hasta la calle Paseo de Icamole en la colonia Paseo de Capellanía.

En un rápido operativo, los efectivos capturaron a cinco sospechosos en torno al asesinato de una joven identificada como Valentina.

El crimen, según las investigaciones fue cometido a finales del mes de junio en este mismo sector.

La casa donde se encontraban los sospechosos, fue acordonada por las autoridades.

Lo anterior luego de que personal de Servicios Periciales iniciaron con la búsqueda de evidencias en el interior de la casa.

Comentarios