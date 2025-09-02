Cerrar X
55ccf423_d0a3_438e_8652_3e7e17b397ec_31aea38d90
Nuevo León

Capturan a presuntos cinco homicidas en cateo

Agentes del grupo de homicidios de la Policía Ministerial capturaron a cinco sospechosos del crimen de una joven en García

  • 02
  • Septiembre
    2025

Durante un fuerte despliegue, agentes del grupo de homicidios de la Policía Ministerial  capturaron a cinco sospechosos del crimen de una joven en García.

Apoyados por elementos de Fuerza Civil y el Ejército, los detectives llegaron hasta la calle Paseo de Icamole en la colonia Paseo de Capellanía.

En un rápido operativo, los efectivos capturaron a cinco sospechosos en torno al asesinato de una joven identificada como Valentina.

El crimen, según las investigaciones fue cometido a finales del mes de junio en este mismo sector.

La casa donde se encontraban los sospechosos, fue acordonada por las autoridades.

Lo anterior luego de que personal de Servicios Periciales iniciaron con la búsqueda de evidencias en el interior de la casa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_seguridad_12c5a735de
Coahuila destaca en Consejo Nacional de Seguridad
7b98a7b7_6c3a_4967_b1ba_3c5798e42fa4_8149da2dc6
Propone estrategia nacional para denuncias de violencia de género
muerte_menor_zuazua_ec2c74c101
Investigan muerte de niña de 4 años en vivienda de Zuazua
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos los fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
113482c9_0009_408f_bd47_47cdf9452b8f_37b7229837
Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA
d0899f43_9920_4dc5_b737_00838cf9a813_a4a43f3c6d
Inauguran laboratorio de Inteligencia Artificial en Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×