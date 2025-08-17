Cerrar X
Nuevo León

Catean tres domicilios tras muerte de Jacqueline Yamileth

El edificio médico donde se llevó a cabo la cirugía fue reabierto parcialmente, aunque los quirófanos y consultorios relacionados con el caso siguen asegurados

Como parte de la investigación por la muerte de Jacqueline Yamileth, la joven de 25 años originaria de Saltillo que falleció tras someterse a un procedimiento estético en clínica Toque Divino, ubicada en la colonia Obispado de Monterrey, autoridades realizaron tres cateos adicionales en domicilios ubicados en el municipio de Escobedo. 

Específicamente, la Fiscalía General de Justicia del estado ejecutó las órdenes de cateo en tres inmuebles ubicados en la colonia Roble Nuevo.

En el primero, ubicado en la calle Villas de Argentina, señalado como sede de la financiera de “Toque Divino”, se localizó únicamente un recibo por recibo de gas. 

En el segundo, también ubicado en la misma calle, se aseguraron dos réplicas de armas largas, un DVD, dosis de marihuana y cristal, un teléfono celular y una báscula digital. 

Y finalmente, en el inmueble ubicado en la calle Vistas de Suiza, se localizaron block con la leyenda “pagaré”, un DVR y un teléfono celular. 

De acuerdo con la investigación, la segunda ubicación estaría relacionada directamente con la financiera mencionada, y en ella se hallaron objetos y sustancias vinculadas a delitos contra la salud. Los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.

Mientras tanto, el edificio médico donde se llevó a cabo la cirugía fue reabierto parcialmente, aunque los quirófanos y consultorios relacionados con el caso permanecen asegurados mientras continúan las indagatorias.

La muerte de la joven ocurrió el pasado 12 de agosto luego de ser intervenida por un médico presuntamente sin autorización, lo que le provocó una hemorragia interna por heridas en hígado y pulmones.


