Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_22_at_8_00_21_PM_ede469d423
Nuevo León

Cierran Paseo de los Leones por acumulación de agua

Protección Civil del estado cerró preventivamente el paso a desnivel en Paseo de los Leones y Moisés Sáenz por fuerte encharcamiento en la zona

  • 22
  • Agosto
    2025

Debido a las intensas lluvias registradas en Monterrey, autoridades implementaron cierres viales preventivos en puntos clave de la ciudad para garantizar la seguridad de los automovilistas.

Entre las zonas afectadas se encuentran la avenida José Ángel Conchello con Ruiz Cortines y el paso a desnivel en Paseo de los Leones con Moisés Sáenz, donde se registraron considerables encharcamientos.

Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con elementos de Tránsito de Monterrey, restringió la circulación en sentido poniente-oriente en el paso deprimido para prevenir accidentes.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, buscar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúan las lluvias en la ciudad.

Tras las fuertes lluvias y los encharcamientos, se rescató a tres personas a bordo de una camioneta en Abraham Lincoln y Gonzalitos; asimismo, se informa un reporte de auto varado en Col. Antonio I. Villarreal y se dirigen a auxiliarlo.

Zonas cerradas debido a los encharcamientos y fuertes lluvias:

  • Pasos a desnivel Av. Constitución.
  • Av. Félix U. Gómez 
  • Conchello 
  • Fidel Velázquez y Copan
  • Leones y Lateral Av. Gonzalitos 

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

e5c07d37_71e8_40b3_bb60_bbfa568c1f73_2f0e0686d9
Tras lluvias, retiran 16 toneladas de basura en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_08_20_at_6_28_21_PM_4657554af6
Impulsa Miguel Flores trabajo en equipo con el Consejo NL
frio_lluvia_nl_conagua_56700a3592
Afectan fuertes lluvias la zona norte de Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

cirugia_estetica_16b817605b
Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Reynosa
nl_miguel_flores_eb5a986090
'Nuevo León acelera obras rumbo al Mundial 2026': Miguel Flores
deportes_oliver_torres_fec68364ed
Oliver Torres dona sangre y convive con niños en el IMSS
publicidad

Más Vistas

nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×