Cierran Paseo de los Leones por acumulación de agua

Debido a las intensas lluvias registradas en Monterrey, autoridades implementaron cierres viales preventivos en puntos clave de la ciudad para garantizar la seguridad de los automovilistas.

Entre las zonas afectadas se encuentran la avenida José Ángel Conchello con Ruiz Cortines y el paso a desnivel en Paseo de los Leones con Moisés Sáenz, donde se registraron considerables encharcamientos.

Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con elementos de Tránsito de Monterrey, restringió la circulación en sentido poniente-oriente en el paso deprimido para prevenir accidentes.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, buscar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúan las lluvias en la ciudad.

Tras las fuertes lluvias y los encharcamientos, se rescató a tres personas a bordo de una camioneta en Abraham Lincoln y Gonzalitos; asimismo, se informa un reporte de auto varado en Col. Antonio I. Villarreal y se dirigen a auxiliarlo.

Zonas cerradas debido a los encharcamientos y fuertes lluvias:

Pasos a desnivel Av. Constitución.

Av. Félix U. Gómez

Conchello

Fidel Velázquez y Copan

Leones y Lateral Av. Gonzalitos

