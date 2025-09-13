Cerrar X
Nuevo León

Clausura NL Centro de Bienestar Animal en Santa Catarina

Durante la inspección correspondiente, las autoridades se percataron de falta de limpieza y que los animales presentaban signos de maltrato y desnutrición

  • 13
  • Septiembre
    2025

Debido a las denuncias que se realizaron vía redes sociales sobre el presunto caso de maltrato, la División Ambiental clausuró el Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina.

Las autoridades acudieron a este centro para realizar una inspección, en la cual se dio cuenta de 79 ejemplares que sufrían de falta de limpieza en sus áreas de estancia, fallos en su resguardo, falta de atención veterinaria, señas visibles de maltrato y desnutrición.

Además, se detectaron fallas operativas, como falta de registros, bitácoras y expedientes relativos a cada uno de los animales que se encuentran en el lugar.

Ante todas estas fallas, se aplicó una clausura temporal y se gestionó la agilización en el proceso de adopción de los ejemplares del centro, priorizando su bienestar y cuidado.

Como parte del proceso, se interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, para que esta continúe con la investigación del caso.

Con estas acciones, la División Ambiental y le Secretaría del Medio Ambiente reiteran su compromiso con el bienestar de todas las especies de Nuevo León.


