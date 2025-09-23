Cerrar X
Nuevo León

Colocan moño en señal de luto en Presidencia de San Pedro

Tras el fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández, se colocó un moño negro en señal de luto en la presidencia municipal de San Pedro

  • 23
  • Septiembre
    2025

Por el fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández, un moño negro fue colocado en señal de luto al exterior de la presidencia municipal de San Pedro.

Previamente, tras darse a conocer el deceso, personal de Servicios Públicos se desplegó para retirar los adornos patrios que todavía estaban en el inmueble.

Posteriormente, con ayuda de una grúa, pusieron el motivo luctuoso en la fachada de la entrada que dirige a la oficina del alcalde.

Para la colocación fue necesario cerrar por aproximadamente 40 minutos la calle Libertad.

Fue a las 10:36 de la mañana cuando el moño quedó listo en la entrada; después, una pausa para afinar detalles.

Durante la jornada pudo observarse a personal municipal dándose el pésame mientras ingresaban al Palacio.

Así mismo, personal de la presidencia dio la instrucción de izar a media asta la bandera de la explanada principal.

Trascendió además que la Secretaría de Cultura municipal alista también un altar a exponerse en la Milarca.


