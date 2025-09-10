Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y su esposa y presidenta del DIF, Gaby Oyervides recorrieron este miércoles las instalaciones del Instituto Nuevo Amanecer ABP.

Esta organización cuenta con 47 años de experiencia en el tratamiento de la parálisis cerebral, siendo el único centro especializado en Nuevo León en esta discapacidad que atiende al año a más de 500 familias.

Durante la visita, conocieron el taller de serigrafía que emplea a jóvenes con parálisis cerebral impulsando su independencia y habilidades.

También se les mostró el área de hidroterapia y recreación acuática CHIRA, que también apoya la rehabilitación de infantes con parálisis y abre al público todas las tardes para dar clases de natación.

Al recorrido también asistieron la directora del DIF, Ivonne Álvarez y por parte de la institución estuvieron: Alicia Navarro, presidenta y fundadora; Marco Antonio Amaya, director general; Eugenio Jorge Azcárraga, Consejero; y Hugo Ramírez, director de Relaciones Públicas.





