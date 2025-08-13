Cerrar X
photo_4963343286651696325_y_3f3caf48b5
Nuevo León

Contraloría realiza jornada sobre Ley de Archivos y transparencia

La Contraloría de NL organizó una capacitación para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, enfocada en la correcta aplicación de la Ley de Archivos

  • 13
  • Agosto
    2025

La Contraloría y Transparencia Gubernamental celebró la jornada “La implementación de la Ley General de Archivos como pilar de la transparencia”, como parte del fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

Esta reunión consiste en una capacitación de tres días, la cual está dirigida al personal de las diferentes dependencias y entidades estatales.

La capacitación tiene como objetivo que el personal conozca a detalle las disposiciones de la Ley General de Archivos y su correcta aplicación, para así garantizar el adecuado manejo, conservación y acceso a la información pública contenida en los archivos gubernamentales.

La contralora general, María Teresa Herrera Tello, destacó que desde la Contraloría y Transparencia del Estado, se asume con seriedad la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales a la transparencia, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

photo_4963343286651696327_y.jpg

Además, el evento contó con la Conferencia Magistral de Ramón Aguilera Murguía, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, quien subrayó la importancia de los archivos como instrumentos esenciales para preservar la historia, respaldar la toma de decisiones y garantizar el derecho ciudadano a la verdad.

Por último, durante el evento, Herrera Tello hizo énfasis en que la correcta aplicación de la ley es vital para la reducción de márgenes de opacidad, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la ciudadanía en las instituciones de gobierno.


