Da San Pedro advertencia a funeraria evidenciada por emisiones

Luego de que Capillas Marianas fuera evidenciada en redes sociales por un vecino por emitir humo de sus chimeneas durante la noche, el ayuntamiento de San Pedro realizó una inspección y dio una advertencia al establecimiento.

Este miércoles, el secretario general del municipio, Luis Susarrey, junto al secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd, dio a conocer que ya se realizó una inspección a las capillas ubicadas sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Susarrey comentó que, como resultado, se le aplicó una tarjeta amarilla o advertencia como primera medida y así abrir el espacio al diálogo con los propietarios para revisar qué es lo que pueden hacer para evitar que esto continúe.

“El director jurídico, pues, fue levantarles esta tarjeta amarilla; es la política aquí que ha seguido secretario: es la primera sanción, no la primera; te llamó la atención que sea con tarjeta amarilla para que nos sentemos a platicar de los términos”, comentó el funcionario.

Asimismo, Susarrey hizo hincapié en la necesidad de resolver los problemas de la ciudadanía de manera urgente; pese a no contar con una patrulla o inspectores ambientales, el ideal es actuar rápido en estos casos.

También detalló que espera que con esta advertencia la funeraria actúe y se adapte a los lineamientos establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio; de lo contrario, iniciarán un proceso jurídico y multarán al establecimiento.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer con o sin inspectores ambientales. O sea, no necesitamos una patrulla ambiental o lo que sea para actuar y para resolver rápido los problemas que tenemos".

“Hoy hay una funeraria que está presuntamente contaminando, o al menos así lo aparenta a todas luces; esperamos que, con esta tarjeta amarilla, con esta amonestación, lo deje de hacer. Si no lo deja de hacer, vamos a iniciar proceso administrativo y los vamos a multar”, agregó Susarrey.

El aviso o advertencia entregado a la funeraria fue firmado por la directora de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro, Diana Gámez, y fue entregado la mañana de este miércoles.

Se establece en el documento que las capillas deberán cumplir con los lineamientos establecidos por el municipio o, de lo contrario, serán acreedores a una sanción administrativa y una multa.

El Horizonte evidenció este martes que, en pleno refugio de la obscuridad de la noche, un vecino denuncia las emisiones de humo del crematorio de Capillas Marianas a escasos metros de su domicilio en San Pedro.

Y es que la imagen del establecimiento funerario ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Loma Larga, quedó grabada por un residente de las torres Atria, mientras emanaba bastante humo de una de las chimeneas.

Las imágenes fueron captadas el pasado sábado 9 de agosto alrededor de las 23:12 horas de la noche, lo que generó la molestia por parte del vecino identificado como Arturo Legal Partner, quien a través de una publicación en redes sociales evidenció la problemática.

