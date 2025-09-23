Deja alcaldía Mauricio Fernández con casi 90% de aprobación

Tras un año de su cuarta administración al frente del municipio de San Pedro Garza García, el alcalde Mauricio Fernández se despide con una aprobación del 87%, según los resultados de una reciente encuesta de la casa Poligrama.

Este respaldo se suma a la percepción de que el municipio va por el rumbo correcto, con un 90% de los encuestados compartiendo esta opinión.

El estudio, que incluyó a 500 habitantes mayores de 18 años del municipio, también reveló un alto grado de simpatía hacia el alcalde.

Un 85.8% de los participantes se considera simpatizante de Fernández, lo que subraya el arraigo y la huella que ha dejado a lo largo de su carrera política en San Pedro.

En cuanto a la seguridad, un tema prioritario para los ciudadanos, la percepción es notablemente positiva.

El 91.2% de los encuestados manifestó sentirse seguro viviendo en el municipio, reflejando el éxito de las políticas de seguridad implementadas durante su gestión.

A pesar de los resultados favorables, la encuesta también señaló áreas de oportunidad en las que la ciudadanía considera que se debe trabajar. Los principales problemas identificados son las vialidades, la falta de movilidad y el tráfico, puntos clave para la próxima administración.

El alcalde Fernández Garza anunció el pasado 15 de septiembre su renuncia definitiva al cargo a partir del 30 de septiembre.

En una emotiva entrevista con El Horizonte, el panista reveló que dejará la alcaldía para enfocarse en su salud, ya que enfrenta cáncer por tercera ocasión.

“Ya dejé los tratamientos y dejo mi vida en manos de Dios”, expresó Fernández Garza.

De acuerdo con su agenda, el edil se ausentará de sus funciones hasta el 28 de septiembre para retomar sus actividades el día 29 y presentar su primer informe de gobierno el 30 de septiembre, antes de separarse definitivamente del cargo.

Comentarios