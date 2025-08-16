Detienen a hombre por chocar con patrulla; dos oficiales heridos

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de San Pedro, esto luego de que protagonizara un choque que dejó como saldo a dos oficiales de la citada corporación lesionados.

Fue durante las primeras horas de este sábado que los uniformados recibieron el reporte de una persona durmiendo a bordo de una camioneta en el cruce de las avenidas Diego Rivera y Lázaro Cárdenas.

Al llegar al lugar, los policías que atendieron el reporte tocaron el vidrio de la unidad para despertarlo, el hombre reaccionó de inmediato e inmediatamente arrancó el auto, por lo que arrastró a uno de los oficiales por varios metros.

Esto provocó una persecución que se extendió por varios kilómetros y terminó porque el conductor terminó impactando a otra patrulla en la avenida Roberto Garza Sada, donde otro uniformado fue herido.

El sujeto fue identificado como Mauricio "N" y fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica; posteriormente, será entregado a las autoridades correspondientes para enfrentar un proceso por alterar el orden y provocar situaciones de riesgo.

