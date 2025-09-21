Dos lesionados tras caer a una fosa en panteón de Santa Catarina

Dos personas resultan lesionadas tras caer a una fosa en panteón de Santa Catarina

Reportera: Esmeralda Valdez

El Centro de Control y Comando recibió un reporte sobre la caída de personas dentro de una fosa en el Panteón Santa Catalina, ubicado en el entronque hacia la avenida Colosio.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, dos hombres cayeron a una fosa de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

A pesar de la altura, ambos lograron salir por sus propios medios antes del arribo de los servicios de rescate.

El primero de los lesionados fue identificado como Joael Olvera García, de 29 años de edad, quien presentó un dolor intenso en el tobillo derecho y una deformidad visible, lo que sugiere una posible fractura. El paciente fue trasladado al Hospital María Luisa para su valoración y manejo especializado.

El segundo involucrado fue, José Omar Ramírez, de 42 años, que también refirió dolor en el tobillo derecho, aunque sin signos de fractura u otras lesiones aparentes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y prevenir futuros incidentes similares en la zona.

Comentarios