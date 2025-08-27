Cerrar X
Nuevo León

'El desafío de los alcaldes es la movilidad': Adrián de la Garza

El alcalde de Monterrey destacó la necesidad de planear una movilidad urbana eficiente durante un foro sobre desafíos municipales en la UANL

  • 27
  • Agosto
    2025

En Monterrey transitan diariamente tres millones de personas en vehículos, esto representa uno de los principales de la urbe regia: la movilidad.

Sobre este tema, el alcalde Adrián de la Garza habló en el Foro sobre desafíos municipales de la UANL, donde se dieron cita también los alcaldes de Apodaca, César Garza; Guadalupe: Héctor García; Escobedo: Andrés Mijes; San Nicolás: Daniel Carrillo y en representación de Mauricio Fernández de San Pedro asistió Luis Susarrey.

“Tenemos que pensar en una movilidad con mejor transporte público, en una movilidad que nos permita tener una ciudad con un desarrollo urbano, una visión de distritos urbanos, es decir, que donde vivamos tengamos la posibilidad de movernos de forma peatonal a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a nuestro comercio, al servicio que necesitemos”, asentó.

El objetivo del encuentro fue fomentar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias que permitan atender los retos comunes que enfrentan los municipios del área metropolitana de Monterrey.

Durante su participación, el edil de Monterrey expuso la importancia del Plan Municipal de Desarrollo.

“Es la herramienta más importante que tenemos los alcaldes para tener una guía y aparte es una obligación tener un plan para el municipio, para saber qué es lo que tenemos o lo que vamos a hacer”.

“El peor enemigo para una administración es la improvisación y créanme que hay gobiernos que todavía improvisan y la improvisación se traduce siempre en gobiernos que no dan resultados”, afirmó De la Garza.


