En Día del Policía, entrega Adrián 37 ascensos a oficiales

En el Día del Policía, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, entregó nombramientos e imposición de grados a 37 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La ceremonia de ascensos a policías y agentes de Tránsito se realizó como parte de la estrategia "Escudo" y del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Los 31 hombres y seis mujeres que recibieron los reconocimientos aprobaron, previamente, las evaluaciones; por ende se les extendieron los nombramientos y la imposición de grados al rango inmediato superior.

En el evento celebrado en Cintermex, el presidente municipal agradeció a cada elemento el esfuerzo diario por una ciudad más segura.

De la Garza Santos los exhortó a seguir trabajando para que la Policía de Monterrey siga siendo la mejor corporación de todo el país.

“Tenemos un compromiso de hacer de Monterrey la ciudad más segura de México, sé que lo vamos a lograr”, afirmó.

Reconoció el sacrificio de los elementos, así como el orgullo de pertenecer a la Secretaría de Seguridad y de alcanzar ascensos por mérito propio.

“Felicidades por todo lo que hacen todos los días, síganlo haciendo, sigamos fortaleciendo la ciudad de Monterrey, sigamos comprometiéndonos todos los días con los ciudadanos de Monterrey”, expresó.

La convocatoria de Promoción de Ascensos 2025 cumple con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las leyes estatales y reglamentos locales alusivos al Servicio Profesional de Carrera Policial.

De los ascensos, nueve fueron para tener el estatus de Policía Primero y los otros 28 para Policía Tercero. El presidente municipal tomó la protesta de ley a los oficiales reconocidos.

El comisario de la corporación, Eduardo Sánchez Quiroz, pidió al personal seguir superándose por bien propio y de la comunidad.

