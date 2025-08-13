Cerrar X
Nuevo León

Extorsión telefónica deriva en robo millonario en San Pedro

Una empleada doméstica fue engañada por un falso médico y entregó dinero y objetos de valor a cómplices, consumando un robo millonario en San Pedro

  • 13
  • Agosto
    2025

Una residencia en el municipio de San Pedro fue blanco de un robo millonario, luego de que la empleada doméstica fuera presuntamente extorsionada.

Los hechos se registraron en la residencia marcada con el número 266 sobre la Av. Santa Bárbara en Casco del municipio de San Pedro.

La trabajadora doméstica, de 18 años, relató a agentes ministeriales que recibió una llamada de un supuesto doctor, al teléfono del domicilio, el cual le pidió su número celular porque tenía que entregarle un paquete.

Luego de comunicarse por celular, el presunto delincuente le mencionó que se encontraba con la propietaria de la casa, quien le pidió que buscara en la recámara dinero dentro de la caja de seguridad.

Una vez que la empleada tenía el dinero en mano, el hombre le da indicaciones de que no cuelgue la llamada y acuda a un banco cercano, donde la esperará un vehículo en color gris, a quien le hará la entrega.

Luego de dar el dinero, el sujeto le pide que regrese al domicilio y busque más objetos de valor, los introduzca en una maleta y se los entregue a otro vehículo, que la esperara afuera de la residencia. 

Los conductores fueron localizados, detenidos y cuestionados coincidiendo con la versión de la empleada doméstica.

El robo y extorsión quedó consumado cuando los operadores de taxi de aplicación entregaron los paquetes afuera de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Valle del Mirador.

Entre los objetos robados se encuentran:

1.- $800,000 pesos 
2.- Seis Relojes de alta gama
3.- Joyería de Oro como aretes, pulseras 
4.- Papelería diversa
Luego de realizar las denuncias correspondientes, agentes ministeriales comenzaron con la investigación, donde se dio a conocer que los autos habían sido contratados a través de aplicación para recoger ambos paquetes.


