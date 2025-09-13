Fallece hombre de 24 años electrocutado en Monterrey

Un hombre que realizaba trabajos en la iglesia "Nuestra Señora Zapopan" falleció tras electrocutarse con un cable de alta tensión en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en la iglesia ubicada en la Colonia La Esperanza y de acuerdo con testigos, el hombre, identificado como Mauricio Martínez de 24 años, se encontraba en el techo del templo mientras se disponía a utilizar una cinta de medición cuando tocaría lo cables de alta tensión, provocando qué fuera electrocutado.

Tras hacer el llamado a cuerpo de auxilio, llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey quienes confirmaron en el sitio qué el joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con otros trabajadores de la iglesia, Mauricio tenia solamente dos meses que laboraba en el tempo y era proveniente del Estado de México.

En el lugar se mantienen elementos de la Policía de Monterrey realizando las investigaciones correspondientes.

