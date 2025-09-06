Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León informó que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país.

En combinación con un canal de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, se prevén lluvias puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 mm a partir de las 13:00 horas, las cuales se irán generalizando en todo el estado.

Las precipitaciones estarán presentes en la zona metropolitana, montañosa, citrícola, sur, oriente y norte, con probabilidad de tormentas eléctricas.

Entre los municipios con mayor posibilidad de lluvia destacan Monterrey, San Nicolás, García, San Pedro, Santa Catarina, Escobedo, Apodaca, Pesquería, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Marín, El Carmen, Abasolo, Hidalgo, General Bravo, China, Anáhuac, Sabinas Hidalgo, Villaldama, Santiago, Allende, Montemorelos, Hualahuises, Linares, Juárez, Cadereyta y Guadalupe.

Desde el centro de operaciones de emergencia, Protección Civil estatal aseguró que continuará con el monitoreo constante a través de fuentes oficiales como la CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional, así como mediante radares, para informar de cualquier situación relevante.

