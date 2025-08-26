Cerrar X
Nuevo León

Hallan restos humanos en bolsa de plástico en Apodaca

Em el municipio de Apodaca se registró una fuerte movilización debido a que se reportó la localización de restos humanos al interior de una bolsa

  • 26
  • Agosto
    2025

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró la mañana de este martes en calles de la colonia Nueva Las Puentes, en el municipio de Apodaca, luego de que reportaran la localización de restos humanos al interior de una bolsa negra de plástico.

Aparentemente, se realizaban trabajos de limpieza en el parque cuando encontraron la bolsa y, debido a los olores fétidos, llamaron a las autoridades.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Cromo y Cobre, a escasos metros de la avenida Concordia, donde se concentraron unidades de la policía municipal, ministerial y de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como del Ejército Mexicano quienes mantuvieron acordonada la zona.

477aadb6-c38d-4624-8906-16fc585c62d2.jfif

De acuerdo con los primeros reportes, junto a la bolsa también fue encontrado un mensaje, cuyo contenido aún se desconoce. 

La presencia policiaca continuó en aumento en el sector, mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes por parte del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

La bolsa estaba cercana a un canal pluvial que atraviesa gran parte de la colonia y un parque público. 

Hasta el momento se desconoce si la víctima era hombre o mujer, o si se trataba de uno o más cuerpos.

54190a66-405a-4d81-8add-25f8e1f900bf.jfif


