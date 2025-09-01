Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey

Frente al portón de acceso a un colegio, los restos mutilados de un hombre fueron localizados en el interior de un tambo de plástico.

Los restos fueron encontrados cerca de las 10:00 horas de este lunes.

Estaban frente a las instalaciones de un colegio bilingüe ubicado sobre la calle Camino al Diente en la zona de Valle Alto, al sur de Monterrey.

El recipiente en color negro estaba a un metro de la banqueta y a tres del portón de acero pintado en color blanco del colegio.

Automovilistas y personas que laboran en las residencias reportaron olores fétidos en ese lugar.

Los primeros en llegar al sitio fueron elementos de Fuerza Civil quienes acordonaron la zona tras confirmar se trataban de restos humanos.

Peritos y agentes de la policía Ministerial iniciaron las pesquisas y trascendió que el cuerpo estaba mutilado.

El tambo de plástico estaba emplayado, por lo que los detectives presumen que la víctima tenía varios días de haber sido ultimado.

