Identifican a víctimas de incendio en centro de rehabilitación

Fueron identificadas las tres mujeres que murieron durante el incendio en un centro de rehabilitación en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey.

Se tratan de las menores Samantha y Romina, ambas de 14 años; y Ana, de aproximadamente 30.

Con la autopsia ya concluida en los tres cuerpos, la Fiscalía confirmó que las víctimas perdieron la vida por intoxicación a causa del humo del siniestro.

Por otro lado, la autoridad informó que las 10 mujeres rescatadas que residían en el establecimiento ya rindieron su declaración, y que ahora se encuentran con sus familiares.

Para determinar el origen del fuego, el Ministerio Público especializado en feminicidios abrió este lunes una carpeta de investigación en la que incluyó los testimonios de las sobrevivientes.

A las pesquisas formales se sumarán los resultados de los análisis comenzados el domingo por parte de los elementos periciales especializados en incendios y química forense, detalló la Fiscalía a través de una ficha.

En ese sentido, agregó el órgano autónomo, la Secretaría de Salud y Protección Civil estatal y municipal alistan ingresar al inmueble para practicar revisiones relacionadas a la operación.

La mañana de este lunes, 24 horas después de la tragedia, el centro de rehabilitación amaneció bajo resguardo policial y con todavía un acordonamiento de dos cuadras a la redonda.

