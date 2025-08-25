Cerrar X
Identifican_a_victimas_de_incendio_en_centro_de_rehabilitacion_77a0e2ca86
Nuevo León

Identifican a víctimas de incendio en centro de rehabilitación

Fueron identificadas las tres mujeres que murieron durante el incendio en un centro de rehabilitación en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey

  • 25
  • Agosto
    2025

Fueron identificadas las tres mujeres que murieron durante el incendio en un centro de rehabilitación en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey.

Se tratan de las menores Samantha y Romina, ambas de 14 años; y Ana, de aproximadamente 30.

Con la autopsia ya concluida en los tres cuerpos, la Fiscalía confirmó que las víctimas perdieron la vida por intoxicación a causa del humo del siniestro.

Por otro lado, la autoridad informó que las 10 mujeres rescatadas que residían en el establecimiento ya rindieron su declaración, y que ahora se encuentran con sus familiares.

Para determinar el origen del fuego, el Ministerio Público especializado en feminicidios abrió este lunes una carpeta de investigación en la que incluyó los testimonios de las sobrevivientes.

A las pesquisas formales se sumarán los resultados de los análisis comenzados el domingo por parte de los elementos periciales especializados en incendios y química forense, detalló la Fiscalía a través de una ficha.

En ese sentido, agregó el órgano autónomo, la Secretaría de Salud y Protección Civil estatal y municipal alistan ingresar al inmueble para practicar revisiones relacionadas a la operación.

La mañana de este lunes, 24 horas después de la tragedia, el centro de rehabilitación amaneció bajo resguardo policial y con todavía un acordonamiento de dos cuadras a la redonda.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_26_at_2_19_25_PM_1_7330bb2147
Realiza Monterrey operativo de limpieza en escuelas
Whats_App_Image_2025_08_26_at_12_20_06_AM_cf5110e688
Ahí viene la corrida de aniversario… ¡y algo más!
Whats_App_Image_2025_08_26_at_12_14_27_AM_f3703297a4
Sultanes elimina a Tecolotes y avanza a la Final de la Zona Norte
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T161119_213_ce45e9b208
Concluyen estudios en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_73a7e09d15
Detienen a dos por conducir imprudentemente y portar droga
AP_25238690829490_9da8447210
Padre de Miguel Uribe Turbay toma su lugar y dice no tener miedo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
publicidad
×