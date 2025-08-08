Cerrar X
Inauguran_ampliacion_de_Puente_Colombia_cruces_aumentan_11_veces_2813bb1ce1
Nuevo León

Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces

El gobernador Samuel García, dijo que en su gobierno los cruces diarios en el Puente Colombia aumentaron 11 veces; ya es el segundo más importante del país

  • 08
  • Agosto
    2025

El gobernador del estado, Samuel García, dijo que en su gobierno los cruces diarios en el Puente Colombia aumentaron más de 11 veces con lo cual el puerto ya se convirtió en el segundo más importante del país.

El mandatario inauguró una ampliación en el Puente Colombia donde aumentaron de seis a 10 los carriles de importación.
También participó en una reunión con el alcalde de Laredo, Texas, Victor Trevino, donde firmó un acuerdo de inversión  para infraestructura y centros logísticos.

En ese evento fue donde afirmó que los cruces aumentaron 1,150% al pasar de 800 diarios a 10,000.

“El alcalde ha estado apostando por el Puente Colombia; hoy se celebra el 34 aniversario del puente, imagínense, hace tres años solo teníamos 800 cruces, ahora tenemos 10,000 en tan solo tres años, pronto tendremos estos permisos, con más cruces y preveo que para 2030 los cruces aumentarán a 20,000", señaló García Sepúlveda.

Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces

Sin embargo, dijo que Nuevo León no quiere ser segundo por lo que busca que llegar al primer lugar con más acciones para aumentar el flujo.

"La verdad, no tengo ni una duda, le tengo toda la fe a esta aduana que pasó del lugar número 11 al segundo lugar, y la meta es llegar al primer lugar", afirmó García.

Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Marilyn_Manson_a9154865d3
Pese a polémica, reafirman función de Marilyn Manson en San Luis
EH_DOS_FOTOS_16751c85a5
'NL será sede de un juego de repechaje del Mundial': Samuel
20250807_235801_92c4087408
Sheinbaum se reúne con gobernadores para revisar IMSS-Bienestar
publicidad

Últimas Noticias

New_york_times_square_terabass_e99a2328a2
Tres heridos en un tiroteo en Times Square, Nueva York
gignac_tigres_lesion_ff8425baff
Gignac vuelve a marcar con Tigres tras 275 días
Gx4m_KW_Wc_A_Am_X_Hs_e8a879b622
Tigres golea 7-0 al Puebla... ¡y es superlíder!
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×