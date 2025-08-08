Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces

El gobernador del estado, Samuel García, dijo que en su gobierno los cruces diarios en el Puente Colombia aumentaron más de 11 veces con lo cual el puerto ya se convirtió en el segundo más importante del país.

El mandatario inauguró una ampliación en el Puente Colombia donde aumentaron de seis a 10 los carriles de importación.

También participó en una reunión con el alcalde de Laredo, Texas, Victor Trevino, donde firmó un acuerdo de inversión para infraestructura y centros logísticos.

En ese evento fue donde afirmó que los cruces aumentaron 1,150% al pasar de 800 diarios a 10,000.

“El alcalde ha estado apostando por el Puente Colombia; hoy se celebra el 34 aniversario del puente, imagínense, hace tres años solo teníamos 800 cruces, ahora tenemos 10,000 en tan solo tres años, pronto tendremos estos permisos, con más cruces y preveo que para 2030 los cruces aumentarán a 20,000", señaló García Sepúlveda.

Sin embargo, dijo que Nuevo León no quiere ser segundo por lo que busca que llegar al primer lugar con más acciones para aumentar el flujo.

"La verdad, no tengo ni una duda, le tengo toda la fe a esta aduana que pasó del lugar número 11 al segundo lugar, y la meta es llegar al primer lugar", afirmó García.





