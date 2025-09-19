Cerrar X
Nuevo León

Inician proceso judicial contra ex policía por muerte de ciclista

Autoridades informaron que el posible responsable fue aprehendido en un operativo conjunto en Veracruz, luego de arrollar a un adulto de la tercera edad

  • 19
  • Septiembre
    2025

Luego de ser detenido en Tantoyuca, Veracruz, Albino “N”, ex elemento de Fuerza Civil, presunto responsable de la muerte de un ciclista, en Monterrey, ahora comenzará su proceso judicial ante las autoridades correspondientes.

Fue el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldivar, quien confirmó el hecho durante la reunión de seguridad realizada este viernes.

“Será puesto a disposición de la autoridad judicial porque se ejecuta la orden de aprehensión que existía por el delito de homicidio culposo”, comentó el Fiscal General.

La detención se llevó a cabo más de un mes después de los hechos ocurridos la noche del 10 y madrugada del 11 de agosto, cuando, un hombre de 65 años, fue atropellado mientras regresaba a su casa en bicicleta sobre la avenida Ruiz Cortines, en la ciudad de Monterrey.

Tras el accidente, Albino “N” huyó con rumbo al estado de Veracruz, donde fue localizado y aprehendido en un operativo conjunto entre autoridades, en el municipio de Tantoyuca.

Ahora, el ex agente enfrentará la justicia por el delito de homicidio culposo.


