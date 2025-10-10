Cerrar X
Nuevo León

Investiga Fiscalía de Tamaulipas desaparición de regia en Reynosa

- Reynosa, gobernado por Carlos Peña Ortiz, continúa siendo un municipio donde la violencia y las desapariciones de ciudadanos o visitantes son recurrentes

  • 10
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya cuenta con una investigación abierta por la desaparición de la regiomontana Lorena Cortez Villa, ocurrida el pasado 1 de octubre en el municipio fronterizo de Reynosa, Tamaulipas. 

La desaparición de la mujer ocurrió en Reynosa, municipio gobernado por el morenista Carlos Peña Ortiz, el cual continúa siendo un ayuntamiento donde las situaciones de violencia se registran de forma constante, resaltando lo relacionado con las desapariciones y secuestros de ciudadanos o visitantes, tal como sucedió con la regia Lorena Cortez, quien fue plagiada por sujetos armados al circular por la carretera que conecta el aeropuerto con la ciudad. 

La información fue confirmada por el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar quien dijo que la familia había presentado una denuncia, pero luego se precisó que la Fiscalía abrió una investigación de oficio tras conocerse el caso públicamente.

Hasta el momento, indicaron fuentes, la familia no ha hecho la denuncia ni en Tamaulipas, ni en Nuevo León.

A pesar de la investigación, ni la Fiscalía de Tamaulipas, ni la Comisión Estatal de Búsqueda del mismo estado han emitido hasta el momento una ficha oficial de búsqueda en sus portales o redes sociales.

“Se presentó denuncia formal en el vecino estado de Tamaulipas, no se ha pedido ninguna colaboración para nosotros, pero estamos al tanto por si se requiere alguna colaboración con aquella entidad brindarla en todo momento”, dijo Flores Saldívar tras la reunión de seguridad celebrada esta mañana en Palacio de Gobierno.

Más tarde se aclaró que la Fiscalía de Tamaulipas inició la investigación de oficio.

Lorena Cortez Villa, de 36 años, viajó a Reynosa por motivos de trabajo. Sin embargo, desde el 1 de octubre no se tiene rastro de su paradero.

En redes continúa circulando únicamente la publicación que realizó su esposo, Carlos León, un día después de su desaparición. En ella relata que Lorena llegó al aeropuerto de Reynosa alrededor de las 3 de la tarde y se dirigía hacia un hotel en la zona centro junto a dos compañeras de trabajo, cuando fueron interceptadas por varias camionetas.

Presuntamente, los tripulantes les robaron dinero y teléfonos, pero solo a Lorena presuntamente la privaron de su libertad.


