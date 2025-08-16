Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad

La muerte de un bebé, hijo de una niña de 13 años, es investigada por la Fiscalía General de Justicia en la colonia Fomerrey 77 Sierra Ventana, en Monterrey.

Aunque en primera instancia trascendió que el menor fallecido fue encontrado en un bote de basura, la autoridad confirmó que el hallazgo se efectuó en el baño de una vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial, familiares hallaron a la mamá junto al infante todavía con vida en medio de manchas de sangre.

Al observar la escena, llamaron a la Policía, quienes solicitaron posteriormente una ambulancia.

Ambos fueron trasladados de emergencia hasta el Hospital Materno Infantil.

Ya internado para recibir atención, el bebé terminó por perder la vida.

En tanto, la joven madre permaneció bajo cuidado en el nosocomio por causas que no fueron reveladas.

Y es que, según reza en el parte de los agentes ministeriales, el personal médico impidió, por motivos de salud, que la adolescente rindiera declaraciones.

De manera extraoficial se dijo que el cuerpo del pequeño presentaba diversas fracturas; sin embargo, esto no fue confirmado.

El hallazgo ocurrió el viernes 15 de agosto, mientras que el deceso se registró el sábado.

Personal del Servicio Médico Forense se desplegó hasta el hospital para el levantamiento del cuerpo y así practicar la autopsia.

Así mismo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones permanecieron en las inmediaciones para entrevistar a la menor en cuanto el personal de salud lo permitiera.

