Nuevo León

Jesús Nava presentará cuarto informe el próximo 28 de septiembre

El alcalde de Santa Catarina detallará los avances y logros de su segundo trienio (2024-2027), con un enfoque en la rendición de cuentas a los ciudadanos

  • 09
  • Septiembre
    2025

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, presentará su cuarto informe de gobierno el próximo domingo 28 de septiembre. 

En el evento, que se realizará ante el Cabildo, Nava detallará los avances y logros de su segundo trienio (2024-2027), con un enfoque en la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Bajo el lema "Ayudar es transformar", el alcalde expondrá los resultados de su gestión en áreas clave como seguridad, programas sociales, bienestar, salud, medioambiente y movilidad.

Nava destacó la importancia de este informe como un ejercicio de transparencia.

"Daremos a conocer de primera mano los logros alcanzados en este primer año del segundo trienio, donde hemos antepuesto siempre el desarrollo y el bienestar de todas las familias que habitan en Santa Catarina".

El edil subrayó que, por primera vez, el municipio está apoyando a la población con una coordinación entre el gobierno municipal y federal. 

"Ayudamos transformando; por primera vez los programas sociales llegan, se expanden, aplican y crecen los logros del bienestar en favor de las familias", afirmó.

El alcalde adelantó que se dará un énfasis especial a los resultados en seguridad, un rubro donde Santa Catarina ha registrado una reducción considerable en la incidencia delictiva durante este año. 

También, indicó, destacará los programas sociales que han generado un cambio tangible en la calidad de vida de los habitantes del municipio.


Comentarios

Etiquetas:
