Jornadas de servicios públicos benefician a más de mil juarenses

En un esfuerzo conjunto para acercar los servicios públicos a la comunidad, el municipio de Juárez, en coordinación con el gobierno de Nuevo León, llevó a cabo dos amplias jornadas de atención ciudadana que beneficiaron a más de mil habitantes.

Las brigadas se realizaron de manera simultánea en el Auditorio Municipal de Juárez y en la colonia Residencial Los Huertos, registrando una importante afluencia de personas desde temprana hora, quienes aprovecharon la instalación de más de 21 dependencias federales, estatales y municipales.

El objetivo principal fue acercar más de 40 trámites y servicios a los juarenses sin la necesidad de que tuvieran que salir del municipio, una problemática que, según autoridades, enfrentó Juárez por años.

Mónica Oyervides Acosta, presidenta del DIF Juárez, resaltó la importancia de la colaboración intergubernamental.

“Desde el DIF estamos comprometidos con acercar los servicios a la gente, pero sobre todo con hacerlo en colaboración. Hoy Juárez y el Estado demuestran que cuando se trabaja con empatía y coordinación, se logran verdaderos beneficios para las familias”, expresó Oyervides.

La funcionaria reconoció que, durante el primer año de gestión del alcalde Félix Arratia, se ha impulsado con mayor fuerza la realización de este tipo de eventos, priorizando la atención directa y el bienestar de la ciudadanía.

Myrna Elia García Barrera, directora del IEPAM, y Héctor Mateos Urbina, subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Atención Ciudadana del Gobierno de Nuevo León, coincidieron en destacar el compromiso de la actual administración por poner al ciudadano al centro de la toma de decisiones, reconociendo que estas brigadas son una muestra de la voluntad por atender las necesidades reales de la población.

Algunos de los servicios que se ofrecieron a la población fueron tramitar de manera gratuita actas de nacimiento, matrimonio y defunción, registrar menores de un año y obtener asesoría jurídica especializada en diversas materias.

En materia de salud, se ofrecieron chequeos médicos, aplicación de vacunas (incluyendo Covid-19), exámenes de la vista con entrega gratuita de lentes, y gestión de aparatos auditivos y sillas de ruedas.

También ofreció servicios de pago de impuesto predial con 100% de descuento en recargos, expedición de CURP, vacunación para mascotas, bolsa de trabajo y módulos informativos del Instituto Municipal de las Mujeres y programas de becas.

