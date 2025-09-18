Cerrar X
asi_avanza_la_linea_4_del_metro_en_nl_y_asi_se_vera_94527d2193
Nuevo León

Líneas 4 y 6 del Metro llevan 59.6% de avance: Movilidad

Las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey avanzan a un 59.6%, con la meta de operar el sistema de la estación Talleres hasta la Torre Administrativa

  • 18
  • Septiembre
    2025

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señaló que el avance de las Líneas 4 y 6 del Metro va en un 59.6%. 

“Nosotros estamos trabajando a todo lo que da; creemos que la meta FIFA, a la que tenemos comprometida, es poner en operación el sistema de la estación Talleres que está en Citadel, hasta la Torre Administrativa, que son 4 estaciones”, explicó Hernán Villarreal. 

Durante la conferencia El Nuevo León Informa, el funcionario indicó que ambas construcciones evolucionan de manera eficiente con 3,408 trabajadores. 

linea-4-6-metro-movilidad.jpg

“Tenemos 27 frentes de trabajo en la línea cuatro, 43 frentes en la línea seis, 2,385 trabajadores en campo y en los talleres tenemos 1,023”, argumentó.

Del 8 de agosto al 14 de septiembre, la Línea 6 cuenta con 11 columnas y 18 trabes de rodaje, 9 pilas, 3 marcos transversales y 17 juntas. Lo que representa un 61.9%.

A su vez, la línea 4 avanza con un 57.3% y dispone de cuatro pilas, 2 columnas, seis montajes de rodadura y 12 juntas. 

Por otro lado, con una inversión de $100 millones de pesos, se espera que los 500 parabuses beneficien a 11,5 millones de pasajeros. 

“Estos parabuses se instalarán en la estación Universidad, en Garza Sada y en el primer cuadro de Monterrey”, explicó.

Este proyecto lleva un avance del 15% y se estima que concluya en seis meses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T132536_119_4865912336
Caen seis en posesión de armas y droga en Área Metropolitana
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T102457_824_02e58e48ae
Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla
Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

adele_super_bowl_ef31e61d71
Apuntan rumores a Adele para show de medio tiempo del Super Bowl
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_21b4672b25
Lorna Cepeda, 'la peliteñida' visitará Monterrey en noviembre
andre_jardine_partido_100_530869613f
Cumplirá André Jardine 100 partidos como DT del América
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_120d9d6813
Bloquean carretera en por desaparición de joven
publicidad
×