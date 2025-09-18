Líneas 4 y 6 del Metro llevan 59.6% de avance: Movilidad

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señaló que el avance de las Líneas 4 y 6 del Metro va en un 59.6%.

“Nosotros estamos trabajando a todo lo que da; creemos que la meta FIFA, a la que tenemos comprometida, es poner en operación el sistema de la estación Talleres que está en Citadel, hasta la Torre Administrativa, que son 4 estaciones”, explicó Hernán Villarreal.

Durante la conferencia El Nuevo León Informa, el funcionario indicó que ambas construcciones evolucionan de manera eficiente con 3,408 trabajadores.

“Tenemos 27 frentes de trabajo en la línea cuatro, 43 frentes en la línea seis, 2,385 trabajadores en campo y en los talleres tenemos 1,023”, argumentó.

Del 8 de agosto al 14 de septiembre, la Línea 6 cuenta con 11 columnas y 18 trabes de rodaje, 9 pilas, 3 marcos transversales y 17 juntas. Lo que representa un 61.9%.

A su vez, la línea 4 avanza con un 57.3% y dispone de cuatro pilas, 2 columnas, seis montajes de rodadura y 12 juntas.

Por otro lado, con una inversión de $100 millones de pesos, se espera que los 500 parabuses beneficien a 11,5 millones de pasajeros.

“Estos parabuses se instalarán en la estación Universidad, en Garza Sada y en el primer cuadro de Monterrey”, explicó.

Este proyecto lleva un avance del 15% y se estima que concluya en seis meses.

