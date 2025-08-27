Cerrar X
Nuevo León

Llevarían hasta lo penal fraudes de preventas de departamentos

el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, buscará elevar a delito penar los casos de fraudes inmobiliarios con preventas de departamentos

  • 27
  • Agosto
    2025

Los casos de fraudes inmobiliarios con preventas de departamentos van en aumento y los diputados además de regular estos esquemas, buscarán elevar a delito penal el ofertar algo que no está construido.

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente indicó que actualmente los desarrolladores hacen un contrato de oferta con aquellas personas que buscan comprar un departamento, el cual pueden retirar en cualquier momento o si no entregan la obra, no hay una garantía de que estas personas recuperen sus ingresos.

Por lo cual, con la iniciativa de reforma, buscan que no se pueda hacer una preventa de edificios si no existe un permiso municipal previo y que todas aquellas personas que compren en preventa sean agregados al padrón de inversionistas del proyecto ofertado.

“Yo tengo un contrato del 2017 y otro del 2019, no se ha puesto ni un block, en ninguno de los dos edificios, por eso yo he dicho que lo he vivido en carne propia la situación de las preventas, es un tema traemos en la agenda.

“Ya tenemos un preacuerdo con las cámaras inmobiliarias, porque ellos son los que dicen que hay una competencia desigual”, dijo Carlos de la fuente.

Puntualizó que todos estas modificaciones irán dentro de una iniciativa de reforma que presentarán durante el segundo año de actividades legislativas de este Congreso.

“Espero avanzar en el corto plazo con los alcaldes para que estén de acuerdo, al final quedó muy avanzado en que no puedes pretender si no tienes la autorización municipal.

“Pero sí tenemos que poner como delito que no puede existir ningún otro tema de negociación entre dos particulares, el único que puedes tener es que te hagas inversionista, porque ellos dicen que no están prevendiendo, si no que quienes quieren comprar están ofertando que quieren un departamento”, agregó el diputado.


