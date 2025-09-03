Cerrar X
Nuevo León

Logra NL el menor rezago educativo del país: Samuel García

Samuel García dio inicio al Ciclo Escolar 2025-2026 con la entrega de paquetes escolares a estudiantes de las Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada

El gobernador Samuel García dio inicio al Ciclo Escolar 2025-2026 con la entrega de paquetes escolares a estudiantes de las Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la educación básica.

La entrega se realizó en la Secundaria Técnica 68 "Profra. María Guadalupe Cantú de Anda”, la cual participa en el Programa Nacional de Convivencia Escolar, donde el mandatario estatal compartió los avances del estado en materia educativa.

Acompañado del Secretario de Educación, Juan Paura García, el gobernador resaltó que, con más de 1,300 planteles en la modalidad de Tiempo Completo, Nuevo León ha logrado el menor rezago educativo del país.

"Nuevo León ya no es solamente preescolar, primaria y secundaria. Hoy Nuevo León tiene el más amplio sistema educativo que incluye la educación especial con el nuevo CEPAR para niños neurodiversos, cuenta también con el sistema de educación inicial, con un sistema de estancias, guarderías y de redes para bebés desde los 40 días hasta los 4 años. 

"Nuevo León lo ha hecho muy bien, llevamos ya 4 años de gobierno, el 4 de octubre cumplimos 4 años y prometemos que el quinto y el sexto van a ser aún mejores", resaltó el Gobernador. 

García subrayó que el sistema educativo de Nuevo León va mucho más allá de lo tradicional. 
Mientras en otros estados solo tienen 4 horas de clase, en las Escuelas de Tiempo Completo son 6 horas, con actividades extracurriculares que ahora incluirán inglés y tecnología, destacó el gobernador, quien también se comprometió a conseguir más becas en la UANL para los alumnos que terminan la secundaria.

En total, se entregaron 17,329 apoyos entre uniformes, mochilas y útiles. 

El Secretario Paura señaló que, este año, la educación se enfocará en tres pilares: protocolos de seguridad, diagnóstico de problemas socioemocionales e infraestructura de conectividad. 
Se estima que 1 millón de alumnos y casi 50 mil docentes participarán en este ciclo escolar, lo que demuestra la magnitud del compromiso de Nuevo León con la educación.

En el evento participaron como invitadas las escuelas: Secundaria Técnica 34 “Profra. Elvira Guerra Cantú”, Turno Matutino y Vespertino; Jardín de Niños “Jaime Torres Bodet”; Jardín de Niños “Pípila”; y el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz.


