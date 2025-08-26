Cerrar X
Nuevo León

Mauricio Fernández dona fósil de dinosaurio a San Pedro

El fósil donado por el alcalde permanecerá en comodato durante 30 años y posteriormente será donado al municipio en forma definitiva

  • 26
  • Agosto
    2025

El Cabildo de San Pedro aprobó que el fósil propiedad del alcalde Mauricio Fernández y su familia sea recibido en comodato por el municipio durante 30 años y posteriormente se convierta en propiedad municipal.

El acuerdo establece que el fósil permanecerá en comodato durante 30 años y posteriormente será donado al municipio en forma definitiva.

La exhibición de “Einstein” se tiene contemplada en el futuro Mega Parque, que se construirá en la colonia La Leona, con el fin de acercar este patrimonio histórico a las familias sampetrinas y visitantes.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 7.12.59 PM.jpeg

La pieza es propiedad de la familia de Fernández, quien, a título de ciudadano, propuso cederla al municipio para enriquecer su acervo cultural a través de un contrato de comodato y posterior donación del fósil original de dinosaurio de la especie Apatosaurus excelsus y/o Brontosaurus, identificado como “Einstein”.

Fue hallado en 2004 en la localidad paleontológica Dana Quarry, en Wyoming, y tras exhibirse en Abu Dhabi, llegó a México en 2008, donde se presentó en espacios locales.

Es uno de los diez fósiles más grandes del mundo y ha sido reconocido por el Museo de Historia Natural de Houston como el mejor de su especie.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 7.13.21 PM.jpeg

Actualmente está en exhibición en el Papalote Museo del Niño, en Monterrey.

El fósil “Einstein” pertenece a la familia de los apatosaurios, una de las especies más grandes que habitaron la Tierra en el Jurásico tardío, en lo que hoy es Norteamérica.

 


