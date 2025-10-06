Cerrar X
Mesa de trabajo de reforma electoral causan discusión en Congreso

El Congreso aprobó mesas de trabajo con 22 votos, pese a que la Oficialía Mayor intentó desechar la votación por falta de quórum presencial

Aunque las mesas de trabajo sobre la reforma electoral fueron aprobadas con 22 votos a favor, se intentó que estas fueran desechadas por que no había el quórum legal cuando la votación se hizo. 

Los votos para aprobarlas fueron 22, de los cuales 20 fueron presenciales y 2 en línea, sin embargo, desde la oficialía mayor del Congreso se argumentó que al no haber el quórum legal presencial, el acuerdo se iba a desechar. 

Ante esta acción, la diputada promovente de las mesas, la morenista Berenice Martínez y la coordinadora de Movimiento Ciudadano aseguró que la revisión del quórum legal se debió hacer antes de hacer la votación, por lo cual, las mesas ya habían sido aprobadas. 

“Se debió haber pedido la revisión el quórum antes de la votación, ya se votó, la votación se alcanzó, no es correcto lo que se quiere hacer”, dijo Berenice Martínez.

La votación se dio al final de la sesión, luego de que la mayoría de los diputados del PRI y del PAN salieran del pleno, sin embargo, los votos se alcanzaron. 

“Con 22 votos es suficiente para que sea aprobado y el quórum reglamentario del inicio de sesión para votar acuerdos y decretos es válido, entiendo la preocupación del oficial mayor por estar insistiendo en el argumento que hoy sí les hace falta, porque quieren postergar estas mesas de trabajo. 

“Pero si el día de hoy no acceden será mañana o cualquier otro día, basta de estar postergando, es obvio que el quórum se pierde porque los diputados del PRI y el PAN se salen… mi solicitud es que se de por valida esta solicitud y simplemente podamos clausurar la sesión”, agregó Sandra Pámanes. 

Al final, aunque el oficial Mayor, Joel Treviño instruyó a la presidencia del Congreso a decir que la votación no era válida, Brenda Velázquez, quien estaba de presidenta sustituta, aprobó las mesas de trabajo y posteriormente clausuró la sesión.


