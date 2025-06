Miguel Flores resalta la importancia de cuidar el medio ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Miguel Flores, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del estado, dedicó un mensaje a toda la ciudadanía, en el cual hizo un llamado a cuidar el medio ambiente, pues afecta directamente a la salud y bienestar de todos.

“Para muchos, puede ser una fecha más en el calendario, pero para quienes vivimos en el Área Metropolitana de Monterrey y respiramos su aire todos los días, es un recordatorio de lo que está en juego para nuestro futuro”, señaló el legislador.

Además, el emecista advirtió que en el estado ya se empezó a ver el deterioro del ambiente por temas como la mala calidad del aire y la destrucción del ecosistema, los cuales, desafortunadamente, se han convertido en una constante en la entidad.

“No podemos permitir que por negligencia o intereses personales se destruyan nuestras áreas verdes y se envenene el aire que respiramos. Los incendios forestales no sólo arrasan con la flora y la fauna, también impactan directamente la salud de quienes vivimos aquí. Defender el medio ambiente es, ante todo, defender la vida”.

Finalmente, recordó que el cuidado del ambiente no depende solo de las autoridades e instituciones, sino de todos los ciudadanos, pues la buena cultura comienza desde los mismos hogares.

“Hay quienes creen que nuestras acciones no tienen consecuencias, pero basta con mirar alrededor para darnos cuenta de que hoy estamos enfrentando los efectos de lo que no se atendió en el pasado. Si no actuamos ahora, mañana será demasiado tarde. Sé que no hay soluciones mágicas, pero cuando se trabaja pensando en que a Nuevo León le vaya bien, se pueden lograr grandes cosas. Más allá de una fecha conmemorativa, todos los días del año debemos trabajar por lo que importa, reflexionar, cambiar hábitos y pasar del discurso a la acción, empezando por lo más cercano: nuestro hogar, nuestra calle y nuestra comunidad”, puntualizó.

