Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_10_at_3_36_26_PM_bc421a230a
Nuevo León

Muere ahogado en la presa Mamulique en Salinas Victoria

Elementos de Protección Civil de Salinas Victoria rescataron el cuerpo sin vida del joven, quien presuntamente ingirió bebidas embriagantes antes de ir al agua

  • 10
  • Agosto
    2025

Un joven de 20 años de edad murió ahogado, la tarde de ayer domingo, tras meterse a nadar en una zona prohibida de la Presa Mamulique en Salinas Victoria.

Elementos de Protección Civil de Salinas Victoria rescataron el cuerpo sin vida del joven, quien presuntamente ingirió bebidas embriagantes antes de meterse al agua.

Los hechos ocurrieron cuando, según testigos, el joven se aventó un clavado y nado hacia un extremo de profundidad. Trascendió que el joven ya no pudo alcanzar la orilla, por lo que repentinamente se hundió, perdiendo la vida minutos después.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 3.36.26 PM (1).jpeg

En el lugar estaban los amigos del joven con los que acudió a pasar la tarde del domingo.
 
El área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad Salinas Victoria. 

Por su parte, Protección Civil de Salinas Victoria pidió a los visitantes de la Presa Mamulique hacer caso a las recomendaciones para evitar este tipo de tragedias.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_yuriy_butusov_0f21db49d2
Reconocido director de teatro ruso muere ahogado a los 63 años
Whats_App_Image_2025_08_10_at_7_41_18_PM_1f2b0fd142
Familia de Cd. Victoria vuelca en Hualahuises; hay cinco heridos
Whats_App_Image_2025_08_10_at_5_37_34_PM_79a33b7d10
Cae tromba en Montemorelos; tira bodega y arranca techo de casa
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_104d67681d
Mueren bebé y un adulto tras accidente vial en Tamaulipas
aicm_reanudan_operaciones_9cc3d947f7
AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta
rusia_acusa_a_ucrania_5c0de8205a
Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
lluvia_archivo_33df2597ac
Alerta Conagua por tormentas en Nuevo León durante la tarde
publicidad
×