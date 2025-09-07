Cerrar X
Muere hombre tras ataque armado en vivienda de MTY

Un ataque armado contra una vivienda de la colonia Central, en Monterrey, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de entre 55 y 60 años

Un ataque armado contra una vivienda de la colonia Central, en Monterrey, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre.

La víctima, de entre 55 y 60 años de edad, se encontraba al interior del domicilio cuando delincuentes abrieron fuego.

Fueron al menos seis detonaciones las que se hicieron en dirección al portón metálico de la entrada de la casa.

Los proyectiles penetraron la estructura y alcanzaron a impactar en el hombre, dejándolo sin vida.

Trascendió que la víctima tenía al menos dos heridas de bala en uno de sus hombros.

El violento hecho ocurrió sobre la calle Río Lajas, entre Río Magallanes y Río Pilón.

Aunque el ataque fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 7:40 de la mañana del domingo, trascendió que habría ocurrido durante la noche del sábado.

A la par, se investiga si el asesinato está relacionado con una cartulina encontrada en la colonia momentos antes de que fuera denunciado el ataque.

El pedazo de cartón llevaba un mensaje de amenaza relacionado con temas de narcomenudeo, informó una fuente.


