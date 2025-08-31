Cerrar X
Nuevo León

Mujer policía se lanza de auto con su hijo; huía de su pareja

El gobierno municipal condenó enérgicamente esta situación y aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentra acompañando a las víctimas

  • 31
  • Agosto
    2025

Una mujer policía del municipio de Escobedo y su hijo fueron resguardados por la corporación de seguridad, esto luego de que la oficial puso en riesgo su vida huyendo de su pareja, quien también es parte de la corporación.

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue privada de su libertad por el padre de su hijo durante la tarde de este sábado, situación que incluso escaló en violencia física contra ella, por lo que decidió lanzarse de su auto en movimiento junto con el menor.

El hecho fue presenciado por varios automovilistas que transitaban por el Libramiento Noreste, a la altura del Parque Industrial Mitras, en García. La uniformada, quien no se encontraba en servicio, presentaba un fuerte golpe en la boca, mientras que su hijo tenía uno en la cabeza.

Al lugar llegó personal de Protección Civil municipal para dar asistencia médica a la madre e hijo, para posteriormente trasladarlos a un hospital para atender mejor sus heridas. Por su parte, el agresor huyó de la escena.

ESCOBEDO CONDENA LAS AGRESIONES

El gobierno municipal condenó enérgicamente esta situación y aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentra acompañando a las víctimas para salvaguardar su integridad.

Igualmente, la corporación afirmó que ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con la ubicación del agresor, cuya identidad todavía no fue revelada.

Finalmente, el cabildo refrendó su compromiso para combatir la violencia de género, la cual no será tolerada en el municipio y menos dentro de las corporaciones de seguridad.


