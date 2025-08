Ofrece Clara Luz privilegiar a Morena, no descarta candidatura

“Es que no es que no esté la decisión tomada (de participar como candidata a gobernadora), la decisión está tomada, pero mi camino y mi compromiso y mi congruencia me llama a hacer mi mejor esfuerzo de hacer muy bien mi trabajo y no distraerme para que eso pueda servir, para estar en posibilidad de que la gente me vea que estoy siendo congruente y que respeto los principios de nuestro movimiento”, señaló Flores.