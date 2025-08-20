Cerrar X
Nuevo León

Pide gobernador al Consejo NL apoyar 'Ponte Mundial'

Samuel García pidió al nuevo líder del Consejo Nuevo León, apoyar el programa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial' para preparar al estado rumbo al Mundial

  • 20
  • Agosto
    2025

El gobernador Samuel García celebró la designación de Andrés Garza Herrera al frente del Consejo Nuevo León y la primera petición que le solicitó fue apoyar al programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” a 300 días del Mundial FIFA 2026.

El mandatario presentó la estrategia Ponte Nuevo, Ponte Mundial, en sesión en la que asumió como presidente de este órgano colegiado Garza Herrera.

“El llamado que hacemos a Consejo Nuevo León, la primera petición al nuevo presidente es que hagan este proyecto suyo, lo adopten, nos ayuden a alimentarlo porque faltan 300 días; de aquí a diciembre van a salir más ideas, más posibles acciones”, dijo García.

Agregó que el gobierno del estado trabaja en cuatro ejes fundamentales: Movilidad, espacios públicos, embellecer ciudad y experiencia de mundial.

“Este es un programa de corresponsabilidad; entre más ambicioso, mejor, porque todo es mejora. Todos los actores y todas las acciones que se sumen no son más que mejorar y ampliar el poder de la transformación del Estado”, refirió.

También indicó que Garza Herrera puede contar con su apoyo ahora al frente del consejo.

“Estoy muy contento y muy agradecido. A nombre de Nuevo León me atrevo a decir: Consejo Nuevo León, muchas gracias. Han sido de gran ayuda. Andrés, cuentas con nosotros. Estamos seguros de que las bases ya están puestas y llegas en el mejor momento”, afirmó el mandatario.

En la sesión, el gobernador también agradeció la labor de Jesús Viejo González al frente de este órgano, al señalar que fue vital para la conformación de la nueva Constitución Política del Estado de Nuevo León y el diseño del Plan Estratégico 2040.


